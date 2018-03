Universitaria golpeada: Melina declaró ante el juez que no recuerda nada del brutal ataque que sufrió en el barrio El Palomar

Melina, la universitaria de 23 años atacada de manera brutal hace dos semanas en el barrio El Palomar, declaró este lunes ante el juez de Instrucción Seis, Ricardo Balor. Fuentes del caso confiaron que no aportó mucho, porque no recuerda absolutamente nada de lo sucedido después de que la abordaron de manera violenta sobre la calle Líbano, entre Pedro Méndez y Rebollo.

En representación de la chica, que se ha constituido como querellante, asumieron los abogados Ariel “Pepe” Pianessi y Santiago Larrea. En ese rol, pueden aportar pruebas para que se llegue a los responsables del hecho.

Melina, quien sufrió un grave hundimiento de cráneo, se presentó a las 8 y contó los momentos previos al hecho. Recordó que iba hacia lo de una amiga a estudiar, cuando la golpearon con dureza. De allí en más no recuerda nada. Ni cuántas personas la abordaron, ni sus rostros, ni las intenciones que tenían, nada.

Fuentes del caso confiaron que los profesionales que la asisten sostienen que, con el correr de las semanas, la joven podría evocar más detalles de lo sucedido y que por el tipo de lesión que sufrió es normal la laguna mental que padece.

De momento, no está descartada la hipótesis de un abuso sexual. Por el hecho, en un principio, detuvieron en San Marcos y Ojo de Agua a seis personas (tres hermanos entre ellas), de las cuales solo una, Javier (23), quedó imputado. Cuando lo citaron a indagatoria, se abstuvo de declarar ante el magistrado Balor.

La universitaria fue sometida a una serie de estudios, cuyos resultados aún no fueron sumados al expediente. Por el momento, ella quiere evitar el contacto con la prensa por lo traumático de la situación que le tocó atravesar.

Tanto Pianessi como Larrea pidieron a la comunidad que si alguien vio o escuchó algo sobre el hecho, ocurrido el viernes 23 de febrero por la noche, que se acerque a la Justicia a aportar la información.

Melina, estudiante de la carrera de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, fue golpeada en el hall de una vivienda particular. Dieron su cabeza contra el muro, provocándole una fractura de cráneo. Le robaron el celular y dejaron tiradas sus demás pertenencias. Ella estuvo vario días en terapia intensiva del hospital Ramón Madariaga, hasta que pasó a una sala común y luego le dieron el alta.