Tras el incendio, la comunidad educativa repara el NENI 2043

Después de un domingo de tristeza, la comunidad educativa del Núcleo de Nivel Inicial 2043, del barrio Yacyretá de Posadas; volvió al edificio escolar donde todos colaboraron para limpiar y reorganizarse para ponerlo en condiciones después del incendio sufrido anoche. Comenzarán a funcionar en la Escuela Primaria N° 729 mientras la Unidad Sectorial de Coordinación y Ejecución de Planes y Programas Especiales (USCEPP) repara los daños.

Graciela Sánchez en Canal 12.

El NENI 2043 es reconocido por la vinculación que realiza con los miembros del barrio Yacyretá a través de actividades educativas con sus niños. Es más, había logrado el compromiso y acompañamiento de familias que no tenían alumnos en ese establecimiento, pero que se sumaban a las propuestas que desde allí se generaban. Sin embargo, el domingo, la tristeza fue el sentimiento contagioso después de la noticia del incendio ocurrido en la institución.

La reorganización comenzó ya el propio domingo, cuando el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Mauricio Maidana, la directora de Nivel Inicial, Nancy Jara, la supervisora escolar, Selva Zaine y la directora del establecimiento Graciela Sánchez; recorrieron el edificio tras la intervención de los bomberos. Allí se decidió la continuidad educativa en la escuela primaria así como también se instruyó a un equipo que colabore para ayudar con la limpieza y reparación.

Hoy, un equipo técnico de la USCEPP realizó el relevamiento de las tres aulas afectadas y elevó un informe con los materiales que se necesitan comprar como así también el tiempo que durará la reparación.

Cabe destacar la actitud de las maestras, de los directivos y de los padres que se acercaron a colaborar para poder dejar todo en condiciones y llevar adelante la recuperación con la vista puesta en los niños.

“La institución está desde el año 1992, en lo que entonces se llamó uno de los primeros barrios de relocalizados por la Entidad Binacional Yacyretá. En el 2011 esa entidad nos renovó a nuevo las instalaciones y no nos faltaba nada. Teníamos todo, era fruto del esfuerzo de los docentes y la comunidad educativa. Hoy no entendemos el daño y la saña. No se puede utilizar el edificio porque fue destruida toda la instalación eléctrica. Estamos trabajando en ver que podemos rescatar y trasladándonos a la escuela donde se retomarán las actividades cuanto antes y estaremos allí el tiempo que sea necesario mientras las autoridades se encargan de reparar el edificio incendiado”, dijo la directora del establecimiento Graciela Sánchez.