Básquet: el próximo viernes comenzará la Liga Provincial de Mayores

El próximo viernes 16 de marzo comenzará una nueva edición del torneo Apertura de la Liga Provincial de Básquetbol de Mayores. Del certamen participarán once equipos.

Según dieron a conocer los dirigentes, el formato de competencia será el mismo que el anterior, que quedó en poder de Tokio, que se coronó tricampeón y buscará su cuarto título de forma consecutiva.

Las principales novedades que envuelven a la Conferencia Sur es la presencia de Jorge Gibson Brown, y la participación de Bartolomé Mitre, que últimamente parecía abrirse del torneo, pero finalmente participará.

De esta manera, el Auriazul competirá con jugadores en su mayoría de las categorías formativas. Debido a que sus principales figuras serán refuerzo de Alem Básquet, equipo que promete ser uno de los más fuertes en la zona.

Así las cosas, en la primera fecha se enfrentarán: Tokio vs. Brown: Alem Basket vs. OTC; AEMO vs. Mitre; El Coatí vs. Papel Misionero y Cataratas vs. Tirica. Siglo XXI tendrá fecha libre.

El fixture

Zona Norte

1° fecha

16 al 18 de marzo

El Coatí – Papel Misionero

Cataratas – Tirica

Libre: Siglo XXI

2° fecha

23 al 25 de marzo

Papel Misionero – Cataratas Básquet

Siglo XXI – El Coatí

Libre: Tirica

3° fecha

6 al 8 de abril

Cataratas Básquet – Siglo XXI

Tirica – Papel Misionero

Libre: El Coatí

4° fecha

13 al 15 de abril

Siglo XXI – Tirica

El Coatí – Cataratas Básquet

Libre: Papel Misionero

5° fecha

10 al 22 de abril

Papel Misionero – Siglo XXI

Tirica – El Coatí

Libre: Cataratas Básquet

Zona Sur

1° fecha

16 al 18 de marzo

Tokio – Brown​

Alem Básquet – Oberá Tenis Club​ ​

AEMO – Mitre​

2° fecha

23 al 25 de marzo

Alem Básquet – AEMO

Brown – Mitre​

Oberá Tenis Club​ – Tokio​

3° fecha

6 al 8 de abril

Tokio – Alem Básquet​

Mitre – Oberá Tenis Club​

AEMO – Brown​

4° fecha

13 al 15 de abril

Oberá Tenis Club – Brown​

Alem Básquet – Mitre​

Tokio – AEMO​

5° fecha

20 al 22 de abril

Brown – Alem Básquet ​​

Mitre – Tokio​

AEMO – Oberá Tenis Club​

