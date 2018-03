Frontera caliente: en lo que va del año se secuestró más de 15 toneladas de marihuana en Corrientes

En lo que va del año se secuestró más de 15 toneladas de marihuana en Corrientes.

Sería una cantidad aproximada del estupefaciente verde que fue confiscado por distintas fuerzas de seguridad en nuestra provincia.

El narcotráfico sin dudas es una de las principales batallas que la sociedad tiene en todo el país en general y en nuestra provincia en particular, debido a la zona en la que Corrientes está ubicada: en la frontera con Brasil y Paraguay.

Las características geográficas son aprovechadas por los traficantes para poder llevar su mercancía hacia las grandes metrópolis de Argentina. A pesar de que obviamente los narcos no cesan en sus intentos por seguir con el “negocio”, las fuerzas de seguridad llevan adelante distintas acciones que lograrían asestar golpes certeros, llevando adelante secuestros importantes de sustancias, sobre todo de marihuana. Los números serían un ejemplo de lo expuesto: en lo que va del año se secuestraron unos 15 mil 630 kilos de cannabis sativa, que fueron confiscados durante distintos operativos de diferentes fuerzas de seguridad.

Se trata de una considerable cantidad, cuyo valor alcanza cifras millonarias y pérdidas económicas importantes para las bandas de narcotraficantes. Por ejemplo, un cargamento de marihuana que superó las cuatro toneladas fue estimada en un montó de 80 millones. Como es de esperar, las pérdidas económicas mencionadas no son aceptadas con tranquilidad por los narcos, como se conoció a principios de este mes, cuando Prefectura Naval Argentina hizo públicas las intimidaciones que recibieron en su sede en la localidad de Itatí, donde los traficantes habrían amenazado con quemar los vehículos de los agentes.

Fuente: diario Época