La historia detrás del original video que hizo un creativo para vender su auto usado

Diego López Calvo es creativo publicitario y encontró una forma muy original para vender su auto usado, a través de las redes sociales. A pesar de que muchos creyeron que era una publicidad, él cuenta que es su auto y que todavía está disponible.

“Mirame bien, soy apenas un auto usado, pero yo también los usé a ellos. Los usé para que me llevaran a tantos lugares que de otra manera no hubiera podido conocer. Ahora que pasaron 114 mil kilómetros de todo, me quieren ofrecer al mejor postor, no los critico”, así arranca el original spot que armó el publicista Diego López Calvo para vender su auto que se volvió un éxito viral en las redes sociales.

“Me dedico a esto desde hace mucho y esto fue una necesidad real. No hay una marca automotriz detrás. Es un auto real, nuestro auto y la verdad es lo que había en casa para vender. Y como me dedico a esto, pude hacer el video que yo quería”, cuenta López Calvo sobre su particular iniciativa. Se trata de un Peugeot 206 modelo 2007 que tiene todos los service al día, un motor de 1.9 litros, levantavidrios, aire, y tazas. Pide 125 mil pesos.

Sobre la repercusión del spot, el creativo cuenta que”hay gente que se emocionó… y hay gente que me escribe diciendo que estaba por vender su auto y no lo va a vender. Eso me emociona, me mata”. Por ahora, el auto no está vendido: “hay muchos interesados pero todavía no cerramos, tienen que venir a verlo”. Como la historia se volvió viral, Diego prometió que una vez que se venda, su auto solo tendrá un desenlace en las redes sociales.