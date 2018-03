El hit que se viralizó contra Mascherno al ritmo de la canción de “La casa de papel”

Viralizar un video ya es cosa de todos los días. No hace falta ser famoso o conocido para lograrlo. Sólo tener una buena idea. Aunque el fin sea malo. Como le pasó a este grupo de amigos que le cambió la letra a una canción para pedir que Javier Mascherano no vaya al Mundial de Rusia 2018.

“La casa de papel” es una serie español que es furor en nuestro país. Su tema principal es “Bella ciao”, una composición popular entonada por la Resistencia Italiana (también denominada Resistencia Partisana), el movimiento armado que se oponía al fascismo impuesto por Benito Mussolini como así también a las tropas de ocupación nazi instaladas en Italia durante la Segunda Guerra Mundial.

En un asado, unos amigos le cambiaron la letra y la hicieron apta para cancha, pero con un pedido para Jorge Sampaoli: que no llame a Masche a la Selección argentina.

“No lo convoques a Mascherano, no va más, no va más, no va más. No lo convoques a Mascherano, ni de 5 ni de central”. Así dice la letra adulterada en un video que se propagó rápidamente por las redes.

No sabemos qué tienen estos amigos contra el Jefecito, pero era de esperarse que este ritmo invadiera prontamente nuestras canchas. Ellos les ganaron de mano a todos.

