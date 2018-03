Felicitas Maidana en el Día de la Mujer: “Cada una debe defender su lugar y sumarse a las luchas cotidianas”

Felicitas Maidana, hermana de Lucía, la joven que fue asesinada en Posadas, reflexionó en el Día de la Mujer sobre lo que significa la jornada de lucha para ella y su la tarea cotidiana que realiza en el centro de atención de la línea 137 en Eldorado.

Felicitas Maidana en FM Red Ciudadana.

“Uno debe ponerse una coraza y salir a la calle”, confesó la joven que desde el 2015 trababa en una de las brigadas de asistencia de la Línea 137, que asiste a víctimas de violencia.

En diálogo con FM Red Ciudadana, reconoció que su labor no es fácil pero que, en cierto modo, le da tranquilidad.

“Me da cierta tranquilidad el hecho de estar ahí. Es la Brigada móvil, el sitio que recibe los casos, los evalúa según la urgencia y emergencia, sale a la calle para contención o acompañamiento a la víctima. Somos quienes estamos a su lado”, relató.

Sabiendo que la realidad de su tarea cotidiana puede llevarle un día a comparecer ante un caso similar al de su hermana, dijo que “por suerte”, hasta ahora, no ocurrió. “Hubo un femicidio en Eldorado y fueron mis compañeros, soy consciente de que puede pasar pero para eso uno debe trata de estar fuerte”.

A la hora de analizar la lucha de los distintos colectivos que reclaman hoy temas urgentes en materia de género, dijo que apoya todas las luchas. “Las respaldo al 100 por ciento, si bien a veces no puedo asistir pero estar en pie de lucha la herramienta para lograr los objetivos. Hoy la lucha va más allá de simplemente ser mujer. Uno pelea por su lugar. Este trabajo que tengo es tan importante para mí, y eso es fundamental y poderoso. Tengo la satisfacción de tener un lugar y pelear desde aquí. Promovemos los derechos básicos, elementales, pero sobre todo el derecho a la vida, a no ser maltratada y a no morir”.