Día de la Mujer: recordaron con un sentido homenaje a Eliana Krawczyk, la submarinista desaparecida en el ARA San Juan

Pasaron 113 días desde el último contacto entre el submarino ARA San Juan y el continente y la única mujer de la tripulación, la misionera y teniente Eliana Krawczyk, fue recordada en las redes sociales por su hermana este jueves 8 de marzo, cuando en todo el mundo se celebra el Día de la Mujer. Además, el 5 de marzo Eliana hubiera cumplido 36 años.

Silvana posteó en su cuenta en la red social Twitter (silvanakrawczyk) un saludo por el día de la Mujer acompañado por la foto de Eliana, la primera submarinista de Argentina y Latinoamérica. “¡Feliz día hermosa Eliana! Te quiero, ¡te necesito chiquitita mía!”, escribió la mujer. En pocas horas, la publicación recibió casi 500 me gusta y fue compartida por otros tanto usuarios de la red social junto a consignas que reclaman la continuidad de la búsqueda de la nave y sus 44 tripulantes, entre ellos Eliana y otro misionero, Jorge Ortíz, de Garupá.

Feliz dia hermosa Eliana !

Te quiero, te necesito 🌟 chiquitita mia ! pic.twitter.com/xWftkQ2nuY — silvinalucia (@silvinakrawczyk) 8 de marzo de 2018

Eliana María Krawczyk soñaba con ser ingeniera industrial, pero una tragedia familiar la llevó a cambiar radicalmente su vida. De 35 años, se convirtió en la primera submarinista de América del Sur y era la jefa de armas del ARA San Juan.

Oriunda de Oberá, Eliana recién conoció el mar a los 21 años. La muerte de un hermano en un accidente y la de su madre por un infarto le cambiaron la vida. Se inscribió en la Escuela Naval y en 2012 se convirtió en la primera submarinista de la Argentina y de América latina.

“La reina de los mares”, la apodó su padre. Se ganó el mote, justamente, cuando se convirtió en la primera submarinista del país y la región.

“Lo viví siempre bien y siempre me gustó. No tuve ningún freno ni intervención de nadie y nunca tuve ningún problema. Duermo con dos compañeros en el mismo camarote. Soy la única mujer a bordo y me siento bien, contenta y feliz”, contó ella en una entrevista.