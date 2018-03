En Mado y Victoria los cortes afectaron la ruta 12

RELACIONADAS El peaje en Colonia Victoria aumentará a 30 pesos y el de Santa Ana a 23 pesos

Desde el mediodía hasta las 18 horas vecinos de Mado realizaron un corte total sobre la ruta 12, con la modalidad de abrir el paso cada media hora, en reclamo de la falta de servicios de internet, telefonía celular y los reiterados cortes de luz. Luego, en Victoria, hubo otro corte desde las 19 y hasta las 20 horas, en reclamo del aumento del peaje que este lunes pasó de costar 20 a 30 pesos.

La ruta nacional 12 estuvo truncada en la tarde de este lunes por varios cortes que tuvieron lugar en el norte provincial, impidiendo el transito normal de vehículos.

El primer corte fue protagonizado por vecinos de Mado que llevaron adelante esta medida desde el mediodía y hasta las 18 horas, con un corte total sobre la ruta 12, bajo la modalidad de abrir el paso cada media hora por algunos minutos. El reclamo fue por la falta de servicios de internet, telefonía celular y los reiterados cortes de luz, que según aseguraron vienen padeciendo hace un mes. “Hace 30 días estamos sin señal de telefonía celular e Internet y vivimos sufriendo reiterados corte energía eléctrica. Falta también el mejoramiento de las calles, y queremos la ambulancia que nos falta” indicaron desde el lugar.

Por su parte el intendente de Mado Ever Vera, explicó al respecto “es cierto que no hay señal de telefonía celular ni internet, nosotros desde el año pasado ya estamos mandando notas por ese problema para que nos solucionen pero hasta ahora no había respuestas y por eso el viernes los vecinos cortaron por primera vez la ruta. El tema es que hoy nos avisaron que el miércoles o jueves los de telefonía celular vendrán a arreglar por fin la antena y van a poner una antena nueva 4G,porque la que teníamos era 3G. El jefe de la UR III habló con los manifestantes para decirles eso pero no le hicieron caso y cortaron igual”.

Luego, en el municipio de Colonia Victoria, hubo otro corte desde las 19 y hasta las 20 horas, en reclamo del aumento del peaje que este lunes pasó de costar 20 a 30 pesos, “no puede ser, supuestamente nos dijeron que este año iban a sacar ese peaje porque no contamos con autovía, y ahora en vez de sacarlo nos aumentan” señaló un vecino de Mado que también participó del corte de Victoria.

Los vehículos

Pero quienes realmente sufrieron la medida fueron los trabajadores del norte provincial, que debían pasar por ambos lugares para volver a sus hogares o en el caso de los camioneros o transportistas más pequeños, debían continuar viaje para llevar productos y mercaderías.

Los autos, camiones cargados, furgonetas, camionetas y demás soportaron largos kilómetros de fila y horas de espera para poder continuar viaje, “los cortes de ruta en general me parecen una medida sumamente egoísta de parte de los que la toman, porque ni yo ni mi familia tenemos la culpa de la falta de servicios que hay en Mado. Me levanto a las de la mañana todos los días para ir trabajar y vuelvo para las 17 horas recién a mi casa, no me parece justo, que yo tenga que llegar a mi casa tres horas después y más cansado que nunca porque a un grupo personas se les ocurrió cortar la ruta. Mi derecho termina donde empieza el derecho del otro, yo no los molesto, y exijo que tampoco me molesten, hace dos horas estoy en la fila solo acá permiten que se hagan estas cosas” indicó Marcelo, disgustado por lo que tuvo que padecer para volver a su casa.

Silvia por su parte se dirigía a una clínica de Eldorado junto a su hijo, “en diciembre saqué turno para atenderme con el especialista con el que tenía turno a las 16 horas, imagínate que son casi las 17 pasadas y todavía estamos en Mado, es una vergüenza realmente que las autoridades no hagan nada y permitan que se corte el paso por la ruta. Eso es totalmente ilegal, en cualquier otro país los meterían presos, por qué no se van a cortar la calle frente a la casa del gerente de Telecom o de Emsa, qué tenemos que ver, por qué nos castigan a nosotros que somos ciudadanos comunes con derechos igual que ellos. Es una falta de respeto lo que nos hacen, me da mucha impotencia” dijo entre lágrimas la mujer.