Alejandro Sanz y Pablo Alborán emocionan a sus fans con los mensajes que se dedican en las redes sociales

Con sus éxitos del álbum Prometo “Tour 2018” , Pablo Alborán inició su gira en México y en abril estará en la Argentina. Y el veterano cantautor madrileño no tardó en enviar, a través de las redes sociales, un mensaje de ánimo y de cariño al artista malagueño para desearle suerte de cara a su nueva gira.

Alborán inició con recitales en México con el Auditorio Nacional lleno y los nervios de comienzo de un proyecto como este. Llevaba tiempo preparando lo que van a ser los conciertos que llenan su agenda los próximos meses en Latinoamérica y, no ha decepcionado a sus seguidoras en su inicio en México, donde la magia de su talento ha hecho disfrutar a los que ya cayeron rendidos ante su sensibilidad malagueña con temas como “Te he hechado de menos”, “Saturno” o “Quién”.

Y en una noche tan especial como esta ha contado con el apoyo de sus amigos. “Compañero querido, suerte con el inicio de tu gira. Talento, corazón y esfuerzo. Orgulloso de ti. Todo mi cariño querido amigo. Derrama tu arte por todas partes”, escribió Alejandro Sanz.

Y claro, ante semejantes palabras, el malagueño no podía por menos que contestar.“Gracias hermano, compañero y maestro. Qué suerte tengo de tenerte en mi camino y poder escribirte un mensaje nada más terminar mi primer show de la gira…emocionado y agradecido…te quiero, abrazaco”, respondía Alborán.

Y como lo suyo son las palabras, Alejandro tenía más. Palabras de cariño a su amigo y a una tierra, México, que le ha dado mucho: “Mi querido hermano. Estoy tan feliz de que empieces en México que es una tierra que parece un cielo. Donde aman la música y se pelean con todo lo que no sea bello… México, hermano mío, es un tesoro para los que sabemos mirar, sentir, reírnos y llorar con el corazón abierto. Cuida esa tierra… hazte amigos, crea recuerdos… más allá de los conciertos,.. México es un paraíso…te lo prometo…lo sé porque desde que lo conozco se me clavó en el alma y eso…ya no tiene remedio”.

Los cantantes han venido demostrando a lo largo de los últimos ocho años que entre ellos existe una amistad muy especial y, sobre todo, una relación de admiración mutua que ha vuelto a quedar patente este fin de semana con el emotivo mensaje de apoyo que el primero le ha enviado al que ya se considera su sucesor de cara a su nueva gira en los 20 ciudades de Latinoamérica.

La primera etapa del periplo arrancó con su concierto en Ciudad de México, y tendrá paradas en Guatemala, Panamá, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile, y en abril en la Argentina.

