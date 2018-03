Forestales se mostraron expectates durante la jornada foresto industrial organizada en Eldorado por Cambiemos

En un salón colmado por empresario y referentes del sector, se realizó este sábado la Jornada Foresto Industrial organizada por Cambiemos en donde disertaron el secretario de Desarrollo Foresto Industrial de la Nación, el misionero Nicolás Laharrrague; el representante del Plan Belgrano en la provincia, Hernán Damiani y el delegado del ministerio del Interior de la Nación, Alfredo Schiavoni, quienes expusieron los principales lineamientos de las políticas que impulsa para el sector el gobierno del presidente Mauricio Macri.

Metas, obra pública para el transporte de productos, proyectos legislativos y descripción de la situación general fueron los principales temas que fueron puestos a consideración.

Laharrague recordó que en la Mesa de Competitividad Foresto Industrial se trabajan los temas que son importantes para el sector y destacó que el líder de esa mesa es el propio presidente Macri quien en cada reunión, cuando escucha los planteos, pide a los representantes del gabinete una solución. “Cada reunión dura una hora y media que nos hace trabajar por 60 días. Es una forma de gestión público privada que me parece única. Se están viendo logros, esa es la manera de funcionamiento. Desde este lado les pido que se involucren, necesitamos trabajar en conjunto. Soy un facilitador entre el sector y el Estado”, indicó.

Por otra parte reveló que la segunda plata de la pastera UPM en Uruguay hizo una inversión de 3.500 millones de dólares para producir 2 millones de toneladas de pasta, que representan 1.400 millones de dólares que ingresan al vecino país y comparó el dato con los 1.500 millones de dólares que produjo el complejo cárnico argentino el año pasado. El dato le sirvió para graficar la potencialidad que tiene el sector para el desarrollo del país. “La matriz de foresto industria es deficitaria, es decir, somos deficitarios en 800 millones de dólares en un país que tiene todo el potencial para ser forestador, importados productos forestales, eso es inconcebible y eso el presidente lo tiene clarísimo y por eso nos pide que apuntemos a lograr un desarrollo integral”, sostuvo.

Antes, Schiavoni enumeró algunas preocupaciones que tiene el gobierno nacional respecto del desarrollo foresto industrial en la provincia y destacó varios ejes: en primer lugar la ley que declaró la insalubridad laboral en todo el sector de la celulosa y el papel. “Entendemos que esta ley que hoy afecta – si bien está suspendida por un recurso judicial- es una legislación que no parte de un principio del todo racional o que carece del sentido común, que es declarar que toda una actividad es insalubre. Puede haber áreas de trabajo, pero no toda la actividad. Hoy afecta a dos empresas en el ámbito de la provincia (Arauco y Papel Misionero) y en cualquier momento se pone en vigencia. Entendemos que es algo para estudiar para resolver de alguna manera, lo vemos como que ahuyenta probables inversiones en el sector de celulosa, papel y cartón, en el ámbito de la provincia. No decimos derogarla el 100% pero sí revisarla, y dotarle un poco de racionalidad a esa ley. Además criticó la tasa forestal que impone la provincia y el problema de la intrusión en tierras que pueden ser fiscales o privadas.

En la apertura, el representante del Plan Belgrano, Hernán Damiani, dio un panorama general con una mirada “esperanzadora” de cambios, presentó imágenes de soporte de la temática de infraestructura proyectada del Plan Belgrano, y expuso algunos datos de acciones realizadas como disparador para quedar a disposición para los planteos e inquietudes de los asistentes.

Por otra parte, luego de la exposición de Laharrague, algunos empresarios del sector tomaron la palabra para, en primer lugar, cuestionar las políticas del gobierno provincial respecto del sector foresto industrial y para mostrar su conformidad y expectativas con respecto a las gestiones del presidente Mauricio Macri. Es el caso del ingeniero Daniel Durand, quien aseguró que nunca en sus años de experiencia vio a un gobierno nacional tan “pro activo” para con el sector. “La situación es difícil en la provincia, creo que están en contra del sector forestal porque cada vez que vamos a asomar la cabeza, nos ponen un impuesto. Misiones va a contramano de lo que hace Nación”, lamentó Durand.

En tanto que el exgobernador, Ricardo “Cacho” Barrio Arrechea, también se mostró conforme con las gestiones del gobierno nacional y destacó la concurrencia de público a la jornada.

Participación

Para el diputado provincial y organizador de la jornada, Gustavo González, la respuesta a la convocatoria fue muy positiva debido a que asistieron representantes de toda la cadena foresto-industrial de la provincia, académicos, destacó la presencia del ex gobernador de Misiones y empresario maderero, Ricardo Barrios Arrechea.

“Es una temática importante para la región, una de las principales actividades económicas de la provincia. El objetico de la jornada es de difundir lo que se está haciendo, que no se sabe mucho pero hay medidas logradas que son relevantes y tendrán un impacto en el corto plazo. Luego, los participantes harán sus aportes, desde sus planteos y expectativas”, dijo González.