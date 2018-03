Federal A: Guaraní buscará ante Juventud Antoniana su primera victoria del año

Seguramente tanto jugadores, cuerpo técnico y dirigentes imaginaban un panorama diferente a esta altura del año, pero lo cierto es que Guaraní sigue en el último lugar de los promedios y el margen es cada vez menor.

La derrota del último fin de semana fue un golpe duro a la ilusión de la Franja de mantenerse en el torneo Federal A y es que ahora hasta con una racha ideal el equipo misionero podría descender.

A los dirigidos por “Pico” Salinas les quedan cinco finales, que determinarán el destino del club para la siguiente temporada. Una responsabilidad grande para un grupo cada vez más diezmado.

La primera de esas finales se jugará esta noche en el Clemente Argentino Fernández De Oliveira, a partir de las 21 y frente a Juventud Antoniana de Salta.

En lo que va del año los de Villa Sarita no conocen la victoria y ante el rival de está noche perdieron todos los encuentros de la temporada. En Salta fueron derrotas por 1-0 tanto en la fase de grupos como en la Reválida y en el único encuentro jugado en Misiones fue 3-2 para la visita.

El rumbo tendrá que cambiar hoy si es que la Franja quiere quedarse en la tercera categoría del fútbol nacional y para ello tendrá que aparecer la tan necesitada eficacia.

Guaraní generó ante San Jorge situaciones, pero se acordó tarde (perdía 3-0) y encima no las concretó. Esa es una de las falencias que tiene este equipo, además de las desatenciones defensivas.

Cambio abajo

La semana de Guaraní no fue tranquila, ya que tras la derrota del pasado domingo, Leandro Cañete rescindió su contrato con el club y volvió a su Paraguay natal para continuar su carrera allí.

El jugador del vecino país fue una rueda de auxilio en varios partidos porque se desempeñó tanto como lateral derecho como mediocampista por esa banda.

Así las cosas, Pico Salinas deberá rearmar su defensa y para ello contará con la vuelta de Oscar Brizuela, quien ya cumplió con su fecha de suspensión y podría estar nuevamente en la zaga central.

El DT franjeado cambiará el once titular y, como desde el inicio de la Reválida, no presentará el mismo equipo, lo que no permitió nunca que su idea se afiance a lo largo del certamen.

Además de ganar y hacer su parte, de ahora en más Guaraní tendrá que esperar malos resultados de Mandiyú y Sportivo Patria, sus inmediatos rivales en la zona D, pero también tendrá que ver de reojo lo que sucede en los otros grupos si es que abandona el último lugar de los promedios.

Si hoy muestra algo de reacción, la ilusión seguirá siendo solamente eso, sino la idea de permanecer en el Federal A pasará a ser casi una cuestión milagrosa.

