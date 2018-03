Duhalde sobre el discurso de Macri: “El Presidente no sabe lo que es un diálogo”

Tras el discurso de Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa, el ex presidente Eduardo Duhalde, lo criticó por haber asegurado que lo que busca la administración de Cambiemos es llegar a consensos al asegurar que “no sabe lo que es un diálogo”.

En declaraciones a la prensa al salir del Congreso, el ex mandatario afirmó: “Yo lo que pido es que lo que se dice y se plantea se convierta después en realidad. Hay temas que son preocupantes y en los que tenemos que ayudar, con un diálogo, pero el Presidente no sabe lo que es un diálogo, no está enterado”

“Un diálogo no es ponerme a conversar yo con mi gabinete, con los gremialistas, eso son diálogos parciales. El diálogo grande es el diálogo en el que estén todos los sectores. No dio el diálogo que debe darse”, agregó.

Consultado por el hecho que Macri ratificó el rumbo económico, expresó: “Ojalá que tenga razón el Presidente, tantas veces me he equivocado… Yo la verdad es que veo una situación preocupante, la gente está enojada”.

“Hay una idea de que el gana tiene que hacer lo quiere, y eso no sirve, yo no creo en los gobierno de los partidos sino en un gobierno de todos”, sostuvo el ex jefe de Estado, quien no dio precisiones sobre su futuro político. Cuando se le preguntó si se plantea ser candidato, contestó: “Dios dirá”.