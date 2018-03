Después de once meses sin jugar Ramiro Funes Mori vuelve a la Selección

Once meses sin jugar es mucho tiempo, sobre todo cuando el Mundial de Rusia 2018 está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, hay buenas noticias para Ramiro Funes Mori: será convocado por Jorge Sampaoli para los amistosos de la Selección Argentina del 23 y el 27 de marzo contra Italia y España.

El defensor de 26 años podría volver a jugar el sábado en el Everton ante el Burnley por la Premier League inglesa después de once meses de recuperación de una complicada lesión en una rodilla.

Sampaoli decidió que Funes Mori esté en la última lista de convocados previa al Mundial porque quiere verlo en acción, no solo en los partidos con Italia y España sino en el día a día de los entrenamientos. El seleccionador quiere tener una radiografía de cómo está. En definitivia, quiere tenerlo para saber si lo puede llevar al Mundial o no.

El ex defensor de River era titular en el seleccionado hasta que se lesionó el 28 de marzo del 2017 en la derrota ante Bolivia por las eliminatorias en La Paz. No volvió a jugar ni en el Everton ni con la celeste y blanca. Había formado una firme dupla con Nicolás Otamendi que comenzó en la era del Tata Martino y siguió con el Patón Bauza. A Sampaoli le gusta, pero hasta hoy no lo había podido convocar.

Si demuestra un buen nivel en la gira y en los partidos con el Everton, el zaguero central zurdo podría ganarse un lugar en Rusia 2018. Todo dependerá de cómo lo vea Sampaoli y de los minutos que pueda jugar de ahora en más.