El Consejo Federal aprobó la reestructuración del fútbol del interior

En estas últimas semanas el fútbol del interior tomó una inminente relevancia, debido a que se estudiaba la eliminación de los torneos federales B y C, y finalmente desde el Consejo Federal aprobaron la reestructuración. Por tal motivo, desde el mes de junio desaparecerán esos torneos que, serán reemplazados por el Torneo Federal Regional Amateur.

El nuevo certamen congregará a los equipos que hoy están en el Federal B (140), los que logren el ascenso del Federal C que se está disputando (16) y los que desciendan del Federal A (8), que también está en disputa.

Por su parte, el Consejo Federal argumenta que con esa nueva competencia se jerarquizan las ligas del interior y los equipos tendrán un escalón menos para llegar a la máxima categoría del fútbol argentino (Primera División). Pero, sin duda el proyecto generó clima de extrema preocupación en jugadores y directores técnicos.

Durante este fin de semana varios equipos salieron al campo de juego con una bandera que decía “No maten al fútbol del interior”, ya que aseguran que alrededor de tres mil personas entre jugadores, técnicos, árbitros empleados de los clubes, quedarían sin trabajo.

El proyecto

Según el despacho 12.407 del Consejo Federal, a partir de junio quedan sin efecto las categorías Federal B y C y se crea la Liga Regional Federal Amateur. Esta categoría se convertirá en la cuarta a nivel nacional y en 2019 se jugará un certamen de transición, ya que la idea es que en 2020 a ese Regional accedan solamente los campeones de las diferentes ligas, es decir los equipos que se ganen el lugar por mérito deportivo.

Si bien el proyecto fue aprobado por unanimidad, muchos presidentes de los clubes del Federal B manifestaron sus dudas porque no tendrán competencia este año y deberán esperar recién hasta 2019 para volver a la actividad.

Pablo Troviggino, presidente Ejecutivo del Consejo Federal, se hizo cargo de que en 2018 no habrá competencia, ya que pretende que “todos trabajemos en el nuevo Torneo Regional Federal Amateur”.

En un principio el nuevo certamen se jugará en dos fases, una de grupos y otra de playoffs y entregará cuatro ascensos. Los equipos se agruparán en zona de entre 6 y 10 clubes y luego pasarán a la etapa de eliminación directa por los cuatro lugares en el Federal A.

La reforma llegó y ahora el fútbol del interior sufrirá un cambio que lo podría afectar muy seriamente.

