Román Riquelme y una frase polémica: “Con Menem, River ganó un montón”

Desde que arrancó el año, luego de un pedido de Marcelo Gallardo de tener la “guardia en alto” porque el Presidente de la Argentina y el de la AFA son hinchas de Boca, que estalló la polémica y que cada arbitraje en los encuentros del Xeneize están bajo la lupa. Dirigentes de distintos clubes, como Hugo Moyano o Marcelo Tinelli también mostraron su preocupación por el poder concentrado en gente ligada al conjunto de la Ribera.

Hasta los hinchas de distintos clubes tomaron estos dichos y en más de un estadio se escucharon canciones contra Mauricio Macri luego de fallos arbitrales que los perjudicaron.

Quien se sumó a esta polémica fue Juan Román Riquelme. “De política no entiendo. No me acuerdo cuántos años estuvo uno y cuántos otro. Pero con Menem, River ganó un montón de títulos”, chicaneó el exfutbolista en diálogo con Fox Sports.

“Macri debe tener unos líos bárbaros y tiene la cabeza en otra cosa como para elegir un árbitro. Boca está primero cómodo”, completó Riquelme, que inmediatamente aclaró que el comentario de Menem fue “una broma”.