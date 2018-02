Balance positivo para la presencia de la yerba mate argentina en Dubai

Cooperativas, empresas y el Instituto Nacional de la Yerba Mate participaron de la feria “Gulfood 2018”, exposición emblemática del sector alimentario realizada en los Emiratos Árabes. Los visitantes demostraron un marcado interés por las propiedades de la yerba mate y su flexibilidad en las variantes de consumo. Se realizaron contactos para futuros embarques.

Raúl Karaben. Radio Libertad

Numerosos contactos y la posibilidad concreta de ampliar el mercado para la yerba mate argentina en Medio Oriente fue el saldo positivo que dejó a las cooperativas y empresas su participación en la feria Gulfood 2018, realizada en Dubai (Emiratos Árabes) entre el 18 y 22 del corriente mes.

“Mantuvimos contacto con mucha gente interesada. El mercado árabe consume yerba mate y estamos intentando que la conozcan un poco más, con buenos resultados”, afirmó Eduardo Koropeski, de la firma Hreñuk SA (Rosamonte); uno de los siete establecimientos que recibió apoyo del INYM para participar en la feria.

El stand de Yerba Mate Argentina estuvo ubicado dentro del “Pabellón Argentino” montado por la Cancillería Argentina, a través de la Fundación Exportar. En el punto promocional de la yerba mate se realizaron degustaciones, exhibición de productos, distribución de información a través de folletería, y se mantuvieron diversas reuniones donde se intercambió información y se relevaron datos que serán puestos a disposición del sector.

“Es la primera vez que venimos porque sabemos la importancia que tiene la yerba mate en este mercado. Se han hecho algunos contactos, creo que bastante positivos, para introducir la yerba mate en países como Emiratos Árabes, Líbano o Arabia Saudita, donde hay consumo tal como lo conocemos nosotros”, subrayó Gustavo Redondo, gerente comercial del establecimiento Santa Ana SA (CBSé).

La elección de Gulfood no fue casual; todo lo contrario, surgió teniendo en cuenta que más del 70% de las exportaciones argentinas de yerba mate tienen como destino Oriente Medio. “Sólo a Siria son enviados anualmente unos 20 millones de kilos del producto. De ahí la importancia de conocer in situ el mercado y difundir más y mejor los efectos benéficos del consumo de nuestro alimento”, destacó Carlos Coppoli, sub gerente de Marketing del INYM, quien estuvo al frente de la promoción junto a Jerónimo Lagier y Ricardo Maciel, directores del Instituto.

“Esto es algo excelente, estuvimos entablando conversaciones tratando de cerrar exportaciones de varios contenedores. El stand del INYM es muy dinámico y tenemos un espíritu de equipo y de camaradería excelente”, subrayó entusiasmado al cierre de la exposición Juan Carlos Domínguez, de la Cooperativa Agrícola Río Paraná Limitada (Titrayju).

Juan Carlos Domínguez.

Gulfood es una de las ferias especializadas de alimentos y bebidas más importante de todo el mundo. Reúne todos los años a casi 100 mil visitantes de diferentes regiones. En esta edición contó con más de 5.000 expositores de 185 países; entre ellos la Argentina.

“Acá, en el Golfo existe un consumo importante de café y de té; hay una tradición en infusiones y la yerba mate, que se está empezando a consumir con marcas argentinas. Estamos muy agradecidos, tuvimos bastante éxito y hubo muchos interesados”, destacó Milton Kraus, del establecimiento Kraus SA. En esa misma línea se manifestó Pedro Puerta, de la firma Yerbatera de Misiones SRL. “Estamos contentos de formar parte del equipo de la yerba mate argentina. La gente se acercó a conocer y estamos tratando de abrir mercados para la yerba en todo el mundo”, indicó.

Milton Kraus.

La propuesta, más allá de consolidar el mate en Siria, fue mostrar a la yerba mate como un producto saludable y flexible. El stand tuvo una barra de degustación donde Pascale Nachef, una mixóloga (especialista en mezclas) de la zona, diseñó bebidas especialmente adaptadas al paladar local: yerba mate con leche condensada y canela; yerba mate con naranja, tónica y anís estrellado, y yerba mate con berries, frutillas y lima limón; fueron algunas de las propuestas degustadas, además de otras combinaciones con menta jengibre, cítricos y especias que gozaron de excelentes críticas del público asistente originario de Medio Oriente, pero fuera de los mercados principales de Siria y Líbano.

“Nos llevamos muchos contactos y el potencial de negocios a desarrollar. Estamos conformes porque tuvimos un muy buen asesoramiento, traductores y logística en general”, resaltó Hugo Reckziegel, de la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Limitada (Aguantadora y Pampa).

Hugo Reckziegel

Como parte de las actividades el organismo yerbatero organizó con la cámara Argentina- Eiratí una visita a la zona franca de Jebel Alí (Jafza), un espacio dedicado al comercio internacional con grandes instalaciones y beneficios, se montará un Business Center que dará facilidades a las empresas de nuestro país para hacer negocios en la zona. En la feria, en tanto, se armaron rondas de negocios para las empresas yerbateras más pequeñas.

“Todos sabemos que el mundo árabe es nuestro principal importador de yerba mate fuera del área de América. Se trata de un destino muy significativo para nuestro producto madre y estamos agradecidos por el esfuerzo que realizó el INYM para que estemos aquí”, remarcó finalmente Raúl Karaben, de la Cooperativa de Productores de Yerba Mate de Santo Pipo S.C.L. (Piporé).