Roxana Rivas: “Los abortos no van aumentar porque estén legalizados, es una cuestión de salud pública”

La abogada y feminista Roxana Rivas, conocida por representar a mujeres en casos de alta exposición pública, como el de Lucia Maidana y el de Victoria Aguirre (la mujer que fue absuelta tras enfrentar un juicio en la que la acusaba de asesinar a su hija) se manifestó en favor de la legalización del aborto. Consideró que si una ley en tal sentido se aprobara, no aumentaría la cantidad de embarazos interrumpidos, pero sí se podrían salvar muchas vidas de embarazadas. Consideró que el tema debería plantearse como una cuestión de sanidad antes que como un dilema moral.

Desde los espacios en los que milita Rivas consideran que es necesario que se apruebe la ley de aborto legal entendiendola como una cuestión de salud pública. Para Rivas los miles de casos de aborto que hay en nuestro país no se van a detener porque esta práctica esté penalizada y tampoco van a a aumentar porque se la legalice y que la consecuencia real de esa práctica milenaria es que las mujeres pobres y sin recursos terminan muertas.

Apoyar a la legalización va más allá del aborto en sí, incluye cuestiones que también están en deuda como la educación sexual. Nuestra provincia mantiene uno de los mayores índices de embarazos adolescentes en niñas, y es allí donde se manifiesta que esto va mucho más allá del aborto. Quien no tiene acceso a la educación sexual muchas veces no sabe cómo prevenirlo y no quiere seguir adelante con él.

Para Rivas es sustancial entender que estar en contra de esta ley no va a evitar ni frenar las prácticas y que no por estar legalizado todo el mundo va a abortar, y es aquí donde la educación toma el rol más importante. La legalización del aborto se aprobó en Uruguay y otros países del primer mundo. Allí los números hablan y no aumentaron los índices de aborto. “Esto pasa porque son casos particulares y decisiones particulares que llevan a las mujeres a realizar estas prácticas, quien va abortar lo va a hacer igual con o sin ley”, apuntó Rivas.

La abogada considera que hay que desdramatizar la cuestión de que a partir de una ley los hospitales se van a llenar y si esto pasara, hay que revisar las políticas públicas de educación sexual.

En la provincia hay un alto registro de niñas y adolescentes madres que tienen que cargar toda su vida con el estigma de la pobreza, ser madre soltera y no acceder a la educación. “Tenemos un sistema en el que no es fácil para una mujer dar en adopción, al contrario”, aclaró Rivas.

