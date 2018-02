Jalaf: “Buenos Aires debería pagar impuestos por contaminación ambiental, no nosotros”

Faruk Jalaf, presidente de CESANE, manifestó su malestar por este nuevo impuesto a los combustibles líquidos que estará vinculado con la emisión de dióxido de carbono (generada principalmente por la quema de combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón). Además reiteró que el ITC diferenciado solo para Posadas no ha reducido el éxodo de compradores a Paraguay, pero sí ha perjudicado a las estaciones del interior de la provincia de Misiones.

El paquete de medidas, que procura modernizar y racionalizar el esquema tributario nacional, propone un impuesto a los combustibles fósiles que estará vinculado con la emisión de dióxido de carbono. El impuesto sería un monto fijo, que se aplicará inicialmente a los combustibles líquidos para entenderse en el año 2020, al gas, GLP y carbón.

El dióxido de carbono (CO2) es el principal gas de efecto invernadero, cuyo aumento en la concentración en la atmósfera provoca el calentamiento global. La principal fuente de generación de CO2 es la quema de combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón.

En este marco, consultado por Radio Libertad, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios del NEA (CESANE) Faruk Jalaf manifestó su malestar con respecto a este tema, “Buenos Aires debería pagar impuestos por contaminación ambiental, no nosotros. Porque la mayor contaminación la provocan ellos, entonces ¿Por qué no le cobran a ellos ese impuesto? Encima nosotros en Misiones tenemos el menor ingreso per cápita del país, y contamos además con una forestación que gracias a Dios transforma el anhídrido carbónico en oxígeno”.

Además añadió “en Buenos Aires eso no sucede porque tienen un parque automotriz mucho más grande y una forestación mucho más escasa que la nuestra. Pero sin embargo ellos pagan el combustible más barato del país, tienen gas natural económico, electricidad más barata. Y la verdad estoy indignado con esto, porque Argentina no termina en la avenida General Paz, este es un país federal, sería muy bueno que el gobierno entienda esto”.

En este sentido aclaró que en Argentina no hay otros combustibles, “porque los pocos vehículos que llegan a nuestro país con otro tipo de combustibles son carísimos, entonces la clase trabajadora o el común de la gente no los puede comprar”dijo.

Otros temas

Por otra parte, reiteró que el ITC diferenciado solo para Posadas no ha reducido el éxodo de compradores a Paraguay, pero sí ha perjudicado a las estaciones del interior de la provincia de Misiones. “El ITC diferenciado ya se prorrogó el 14 de julio, y ahora de nuevo, porque a partir de marzo comienza de nuevo, lo irónico de esto es que se había puesto en Posadas supuestamente para frenar las compras en Encarnación, pero no se logró nunca que la gente deje de ir a Paraguay con esta medida, porque no se iban por el combustible, se van porque allá los productos como ropa, calzados, electrónica, y demás están más baratos” detalló.

“El ITC hubiera sido beneficioso si incluía a todas las estaciones como en el 2001, pero eso no ocurrió entonces lo único que se logra con esto es perjudicar a las estaciones del interior de Misiones, lamentablemente veo que las decisiones se toman sentados en un escritorio sin analizar claramente los efectos negativos que produce” indicó.

Jalaf también hizo referencia a la suma de impuestos que pagan las estaciones y convierten al combustible de Argentina en el más caro de América, “por darte un ejemplo, si la nafta súper cuesta 28 pesos, solo 14 pesos es lo que cuesta la nafta, los restantes 14 pesos son de impuestos, tenemos el combustible más caro de América porque tenemos el 100% de impuestos”.

Para finalizar dijo que “pagar impuesto sobre impuestos es inconstitucional, nos hemos cansado de reclamar al gobierno anterior y a este también por estos temas. Pero no recibimos respuestas hasta ahora”.