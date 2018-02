En Eldorado: camioneros trabajaron pero hubo manifestaciones de agrupaciones

Los manifestantes de las organizaciones: ATE, CCC, Partido Obrero, MAM, Patria Grande, CTEP, MTE y Pueblo Unido, marcharon esta mañana por la avenida San Martín desde la plazoleta El Colono del kilómetro 6, hasta la plaza Sarmiento del kilómetro 9. En tanto que por las rutas misioneras y las ciudades, los camiones circularon transportando productos.

Los integrantes de las agrupaciones mencionadas señalaron que apoyan la movilización camionera que se lleva adelante este miércoles en todo el país, en contra de las políticas del Gobierno Nacional.

Por su parte, tanto en las rutas misioneras como así también dentro de las ciudades, los camiones circularon transportando productos, “yo si no trabajo no puedo llevar el pan a mi casa, a mí nadie me regala nada, ni Moyano ni nadie. Y así como yo todos los camioneros que conozco, no somos empleados del estado, si no trabajamos, no cobramos, así de fácil” indicó uno de los tantos camioneros que este miércoles se encontraba trabajando normalmente.

Y agregó “por eso no podemos darnos el lujo de decir: hoy no voy a ir a trabajar, hoy voy a hacer paro para apoyar a un compañero. No se puede realmente, creo que cuando los argentinos aprendamos a poner en alto de nuevo la cultura del trabajo, vamos a poder salir adelante”.