Otorgarán fondos para el desarrollo de la producción ovina en Misiones

La Unidad Ejecutora Provincial de la Mesa Ovina se reunirá este miércoles por la mañana, en el Ministerio del Agro, para dar a conocer los proyectos que recibirán financiamiento. Entre seis iniciativas se distribuirán alrededor de dos millones de pesos orientados a la actividad ovina y caprina. También habrá una reunión con representantes de establecimientos frigoríficos bovinos sobre medidas dispuestas por la Nación que preocupan a este sector.

La sede del Ministerio del Agro y la Producción tendrá este miércoles una actividad intensa en lo relacionado a la actividad pecuaria de Misiones, ya que en el transcurso de la mañana habrá un reunión del sector frigorífico y también un encuentro de la Unidad Ejecutora Provincial de la Mesa Ovina.

“En lo que se refiere al sector ovino y caprino se presentaron siete proyectos, de los cuales seis están aprobados. Son de Andresito, Candelaria, San José, Fachinal y Apóstoles”, comentó el subsecretario de Producción Animal, César Berger. Uno de los proyectos más interesantes fue presentado por la EFA de Fachinal. Tendrá como protagonistas a los alumnos del 5° año quienes armarán las majadas e, incluso, se están preparando para realizar las futuras esquilas.

Si bien la producción ovina y caprina no tiene la magnitud de otras partes del país, en Misiones el rodeo se ubica en torno a las 15.000 a 20.000 cabezas registradas, con una preponderancia de la variedad “Hampshire Down” o “cara negra” que se adapta mejor a estas latitudes. “Es probable que haya más cabezas y eso lo estamos tratando de determinar en las campañas contra la aftosa. Muchas veces el productor no las declara porque el vacunador no le pregunta; entonces en eso hacemos hincapié. Y es importante porque si hay más cabezas, aumentan los fondos de la Ley Ovina”, subrayó el funcionario. El Programa Operativo Anual del 2017 repartió alrededor de 80 millones de pesos entre todas las provincias con producción ovina y caprina.

La Mesa Ovina Provincial está integrada por el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Agricultura Familiar de la Nación, el Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAF), y funcionarios de la Subsecretaría de Producción Animal y representantes de productores de la provincia.

Frigoríficos preocupados

Por otra parte, los representantes del sector frigorífico local se reunirán con el ministro del Agro de Misiones, José Garay, y funcionarios del área Producción Animal con el objetivo de encontrar alternativas de financiamiento para dos temas que los preocupan: la conformación de un Fondo de Garantía ante eventuales incumplimientos impositivos y la puesta en marcha de los Controladores Electrónicos de Faena. Ambas medidas son impulsadas por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, por medios de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario (SUCCA) e implican un importante desembolso de dinero.

El mencionado Fondo de Garantía consiste en una suma de dinero que tendrán que poner los frigoríficos ante el Banco Nación para que en el caso de un incumplimiento de impuestos por parte de sus usuarios de faena (matarifes) el Estado se cobre. Las fuentes consultadas comentaron que aún no está muy claro de qué manera se instrumentará. En la provincia operan 22 establecimientos que deberían entrar en este esquema, pero hasta la fecha solo fueron notificados siete u ocho. Tampoco hay mucha precisión en cuanto al monto, ya que van de los $400.000 a los $800.000.

Por otro lado se encuentra el tema de los Controladores Electrónicos de Faena que entrará en vigencia en marzo. Los CEF son un sistema de balanzas y cámaras de video sincronizadas que permiten capturar datos e imágenes en el palco de faena de todos los frigoríficos y mataderos del país y transmitirlos encriptados en tiempo real al centro de monitoreo de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuaria. En este caso, la instalación de las balanzas, los cabezales y las cajas negras correspondientes también implica una inversión por parte de los frigoríficos. No cuestionan la utilidad de esta herramienta para controlar la evasión en el sector cárnico, sino que plantean la necesidad de contar con el financiamiento que les permita costear la compra de los equipos.