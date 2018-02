Guaraní y Crucero con la misma obligación: ganar de visitante

Los equipos de la tierra colorada irán de visitante con la obligación de conseguir la victoria. Por un lado, la “Franja” visitará tierra formoseña para medirse ante Sportivo Patria. Mientras que, el “Colectivero” jugará ante Chaco For Ever en suelo chaqueño.

Guaraní Antonio Franco tendrá hoy la difícil misión de conseguir los tres puntos para poder salir del ahogo cuando choque con Sportivo Patria de Formosa. El encuentro se jugará desde las 17.00 en el estadio Antonio Romero.

El elenco que dirige técnicamente Miguel “Pico” Salinas arriba a este encuentro luego de conseguir un empate sin goles ante Mandiyú de Corrientes, en el encuentro jugado el pasado jueves en suelo correntino.

Cabe destacar que el equipo formoseño estrenará director técnico luego de dejar el cargo Ariel Medina. En el banco de suplentes de Patria en el partido del domingo contra Guaraní estará sentado Alejandro Ormos, según dieron a conocer medios deportivos de esa provincia.

Crucero del Norte buscará una victoria para seguir soñando

Por su parte, el conjunto “Colectivero” tendrá que mostrar sus garras en un nuevo encuentro si pretende mantener intacta su intensión de clasificar. Actualmente se ubica en la tercera posición de la zona B del Torneo Federal “A”, y se enfrentará hoy desde las 18.30 a Chaco For Ever por la segunda fecha.

Los dirigidos por Héctor Rivoira deben ganar en su visita a Chaco si no quieren perder pisada a Central Córdoba de Santiago del Estero y a Unión de Sunchales. Ambos líderes de la tabla de posiciones con seis unidades.

Crucero del Norte llega a este cotejo bien entonado, ya que en la fecha pasada derrotó a Defensores de Belgrano por 2 a 1 en el partido jugado en el estadio Andrés Guacurarí.

Para el encuentro Rivoira no podrá contar con José Vera quien fue expulsado y no podrá ser de la partida. Además, a esta baja se suma Guillermo Sotelo, que no podrá estar por acumulación de tarjetas amarillas y debe cumplir una fecha de suspensión.