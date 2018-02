Chris Hooper, el estadounidense de OTC que se ganó un lugar en el corazón de los obereños

Conocé al jugador que rápidamente se convirtió en figura en el elenco obereño que disputa la Liga Argentina y la emotiva historia de por qué siempre usa el número 15. El Celeste enfrenta mañana a las 21:30 al líder de la Conferencia Norte, Hindú.

OTC vive un gran momento en la Liga Argentina, certamen en el que le pelea de igual a igual a los candidatos al ascenso. Buena parte de la “culpa” de que el Celeste se permita soñar con un posible ascenso la tiene Chris Hooper, el estadounidense que, si bien llegó apenas meses atrás a Oberá, ya se ganó un lugar en el equipo y la comunidad.

El jugador de 26 años comentó que este es su segundo año jugando profesionalmente: “El básquet fue siempre parte de mi vida, pero no lo tomé en serio hasta que tuve 17 años. Fui a la escuela de básquet Show Case, jugué contra algunos jugadores muy buenos y me fue bien. Desde entonces he estado jugando”.

Por otro lado, Hooper explicó por qué la elección del dorsal 15: “Cuando era joven mi mejor amigo murió cuando yo tenía 15 años. Le dispararon y lo mataron. Uso un número que lo representa. Él me mira desde arriba”.

Asimismo, recordó a su familia, que vive en Nueva York: “Tengo a mi madre, a mi hermano y mi padrastro, pero hasta los trece o catorce años viví con mi abuela. Hablo con mis padres de vez en cuando porque ellos no tienen Whatsapp o un iPhone”, a pesar de la insistencia de Chris para que se lo bajen.

Por el lado de su equipo, OTC enfrentará mañana un gran desafío, cuando reciba a Hindú (líder de la Conferencia Norte) en su cancha a partir de las 21:30.