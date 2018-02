Aerolíneas lanzó una licitación internacional para cambiar la configuración de su flota de cabotaje

Esta semana recibe informes de los cuatro grandes fabricantes y armará un concurso internacional. Busca incorporar plazas y que les tomen los Embraer como parte de pago. A fin de año hará lo mismo con los aviones internacionales.

La compañía aérea Aerolíneas Argentinas se prepara para actuar en un mercado remozado en donde la llegada de nuevos competidores le presenta una mayor competencia. Frente a esto, Aerolíneas inició un proceso de cambio de sus aeronaves por otras nuevas que, aunque consuman más combustible, sume una buena cantidad de asientos.

El presidente de la compañía de bandera nacional, Mario DellAcqua, le confirmó a Télam que se inició el proceso de cambio de la flota de aviones Embraer 190 que utiliza Austral por otros de mayor porte.

“Ya se hizo el llamado a las cuatro fábricas de aviones, Embraer, Boeing, Bombardier y Airbus para que oferten y se pueda hacer un recambio progresivo en una primera etapa de 12 aviones para Austral, que podría estar finalizada para mediados de año y luego cumplir con la segunda etapa”, explicó el ejecutivo.

Fuentes de la industria explicaron a El Cronista que lo que Aerolíneas recibiría en estos días “es un informe de las empresas explicando qué modelos tienen respecto de los requerimientos que tiene la aérea y, con esa información, se elaborarán los pliegos para una licitación internacional”.

Entre los puntos a tener en cuenta que tendrá el llamado a licitación es que Austral buscará adquirir aviones que, aunque tengan un consumo 15% mayor que las aeronaves actuales, cosumen entre 60/70 nuevas plazas, con lo cual ese incremento quedaría “licuado”. Y, otro punto, es que se acepten los actuales Embraer que utiliza la compañía como parte de pago de los nuevos aviones.

Esto último puede llegar a traer complicaciones porque algunas compañías en especial Boeing, Bombardier y Airbus pueden presentar dificultades para salir a vender aviones usados de otra marca, pero según explicaron a este diario, hubo un expreso pedido de parte de la compañía para que “exploren opciones”.

Toda esta operación debería estar completada antes de que termine el primer semestre si se quiere cumplir con los plazos que se puso DellAcqua.

En medio de este cambio, el presidente de la compañía ratificó que logrará este año su meta de no requerir más de u$s 90 millones de subsidios y abrió el paraguas. “siempre que llega abril se comienza a decir que se ejecutó más de la mitad del presupuesto, pero no se tiene en cuenta la estacionalidad de los ingresos porque la gente compra los pasajes con antelación. Para enero se vendieron 675.000 pasajes pero transportamos 1.240.000 pasajeros volando 5% interanual más, por lo que los gastos operativos fueron aún mayores pero esta ecuación se revierte en la segunda mitad del año; las cuentas están mucho mejor de lo previsto en la ejecución presupuestaria”, destacó.

En la conversación que tuvo con la agencia estatal, DellAcqua confirmó que el cambio de la flota de cabotaje no será la única.

El ejecutivo adelantó que para fin de año tiene la intención de comenzar el proceso de recambio de la flota de “fuselaje ancho” que son los aviones de largo alcance para cubrir las seis rutas internacionales: Roma, Madrid, Nueva York, Miami, Punta Cana y Cancún.

Respecto a las rutas internacionales, desde junio de 2018, AA va a incorporar tres nuevas frecuencias a sus vuelos con destino Madrid-Barajas, lo que significan 816 plazas nuevas a la semana con destino a la capital española.

También, a partir de julio, se estaría por inaugurar la ruta entre Córdoba y Punta Cana. Estos cambios implican una reducción de una frecuencia a la semanal con destino a Bogotá, destino que seguirá con oferta los lunes, jueves, sábados y domingos.

