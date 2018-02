Un joven paraguayo y su encuentro con el Papa: “Estar con él te tocaba el corazón”

Dijo que, posteriormente, se abrió una puerta y estaba ahí el Papa, quien les saludó.

“Agarré mi bolsa de regalo, mi iPad, me voy para saludarle y le digo: ‘Hola Santo Padre’, ‘un honor Ricardo’, me mira y me dice, ‘¿de dónde sos?’, ‘de Paraguay’, ‘¡ah de Paraguay!'”, dijo.

Afirmó que quedó congelado mirándolo, porque no podía creer que estaba ahí frente a frente con el papa Francisco. Luego caminaron con él e ingresaron a una sala donde iba a rezar el Ángelus.

“Luego nos mira y nos dice: ‘¿Cómo están?’; ‘bien, Santo Padre’, le digo. Después nos dice: ‘¿Quieren un chocolate?’, se va, saca una bandejita de chocolate, con mi mano temblando saco uno y le miro, le agradezco. Dijo que iba a rezar un rato, y le acompañamos con la oración en silencio”, recordó.

El joven paraguayo se ubicó a la izquierda del Sumo Pontífice con el iPad y le explicó lo que tenía que realizar.

“Luego subimos al lado de la tarima, y fue una sensación increíble ver toda esa gente. Yo temblaba, temblaba, tenía el iPad en mi mano; él comienza a hablar y me mira para que le pase el iPad, le pongo y agarra, quiere apretar como si fuera un botón, empieza a apretar la pantalla, y ahí me di cuenta que no la cachó. Agarré, metí el dedo y apreté yo, él tenía que volver a apretar y pasó lo mismo; entonces volví a apretar yo. Ahí se rió, saqué el iPad y dijo: ‘bueno ahora me inscribí”, comentó entre risas.