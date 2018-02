River vuelve a un escenario que le duele frente a Lanús

El “Millonario” regresará al estadio Néstor Díaz Pérez, donde en octubre pasado sufrió una histórica eliminación en Copa Libertadores. En paralelo el “Granate”, que entonces vivió el momento más importante de su historia, ya no pudo ganar nada de lo que jugó.

River visitará esta tarde a Lanús en el estadio Néstor Díaz Perez, en lo que será su regreso al escenario donde el pasado 31 de octubre sufrió una histórica eliminación de la Copa Libertadores de América en semifinales.

El partido se jugará desde las 21:30, con el arbitraje de Federico Beligoy y la televisación de Fox Sports Premium.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de ganarle a Olimpo en el Monumental, triunfo valioso porque llegaba de perder con Huracán, con lo que pretende que aquello haya marcado el comienzo de una nueva etapa.

El objetivo primordial del Millonario, que está 16 puntos del líder, Boca, es sumar todo lo posible para ubicarse en posiciones de clasificación a la Copa Libertadores 2019.

En cuanto a la alineación, es prácticamente un hecho que Marcelo Gallardo dispondrá el regreso de Camilo Mayada al equipo titular en reemplazo de Ignacio Fernández, así como también la aparición de Lucas Pratto sustituyendo a Rafael Borré.

En el local, hoy dirigido por Ezequiel Carboni, habrá muchas bajas sensibles y deberá recurrir a un importante número de juveniles. De todas maneras, volverían Iván Marcone y Román Martínez en lugar de Tomás Belmonte y Marcelino Moreno.

Curioso es el dato que indica que desde que el Granate eliminó a River de la Copa Libertadores 2017, ya no pudo volver a ganar. Además de perder la final del certamen continental por un global de 3-1 ante Gremio (0-1 en la ida y 1-2 en la vuelta), los resultados en la Superliga fueron de mal en peor: 0-2 vs Olimpo (fecha 8), 0-3 vs Defensa y Justicia (fecha 9), 1-4 vs Godoy Cruz (fecha 10), 0-0 vs Vélez (fecha 11), 0-3 vs Chacarita (fecha 12), 1-1 vs Patronato (fecha 13), 0-0 vs Belgrano (fecha 14).