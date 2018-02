“Se nota un leve repunte en la actividad económica”, sostuvo el titular de la CEM

El presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Gerardo Díaz Beltrán, consideró que la tendencia alcista del dólar sumada a otros factores comienza a hacer visible una mejora en la economía provincial. “Se nota un leve repunte en la actividad económica”, señaló el directivo, para luego recordar que este tipo de cambio hace un poco más competitivo al sector productivo de las economías regionales; particularmente aquellas de tipo exportador.

Gerardo Días Beltrán. Presidente Confederación Económica de Misiones. Radio Libertad

“A los que tienen actividad exportadora los beneficia indudablemente y también se achican las asimetrías con Paraguay con Brasil; fundamentalmente con Paraguay”, apuntó.

De todas maneras, advirtió que este cuadro podría retraerse en el corto plazo debido al proceso inflacionario que acompaña a la escalada del dólar. “Si esto (la mejora en el tipo de cambio) viene acompañado de otras variables como el aumento en los combustibles o un reajuste en la tarifa eléctrica genera un impacto en distintos rubros, como la logística que tendrá un ajuste”, anticipó, para luego considera que “lo ideal” sería un ajuste en el tipo de cambio pero sin proceso inflacionario que corra en paralelo. “Ahí si nos daría competitividad”, enfatizó.

En diálogo con Radio Libertad, el directivo de la CEM puso ejemplos de sectores que se pueden ver afectados por esa combinación. “En Misiones se nota un poco más de actividad, por ejemplo en el turismo. Pero volvemos a lo mismo, a las variables que generan incertidumbre. Por ejemplo; si alguien cotiza servicios turísticos y reservas con varios meses de anticipación y luego le suben los costos, se complica. Algo similar ocurre con las ventas de maderas pre acordadas en el sector foresto industrial”, enumeró.

Un tema cultural

Algo que llama la atención cada vez que el dólar se acomoda hacia arriba es el casi automático aumento de todo tipo de productos e insumos; incluso de aquellos que no guardan relación con esa moneda.

En su análisis, Díaz Beltrán atribuyó esa actitud especulativa a una cuestión cultural muy arraigada en los argentinos. “En cualquier momento de la economía el resguardo automático es el dólar y eso genera cierta incertidumbre, y si no hay control de la inflación, los productos van a tener acompañamiento subiendo los precios”, explicó. Más allá de esta consideración objetiva, el titular de la CEM no dudó en aseverar que “no está bien que los productos se actualicen automáticamente con el salto del tipo de cambio. Están aquellos que no tienen nada que ver con el dólar; otros algo y otros que son importados. Si el aumento de tipo de cambio es del 10%, aumenta todo el 10%. Es algo cultural”, reiteró.

Si bien sobre el final de la charla reafirmó su mirada sobre el tipo de cambio y la actividad económica en la provincia, advirtió que el optimismo no se aplica respecto al comercio. “En el sector comercial no se alcanza a morigerar siquiera un poco con relación al Paraguay”, concluyó.