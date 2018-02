Destacan las obras de una capilla en Apóstoles, donadas y construidas por el empresario Alberto Squillaci

Ayer por la tarde en la Capilla “Sagrada Familia” del Barrio Chaquito de Apóstoles, el Ministro de Hacienda Adolfo Safrán visitó las obras de los nuevos sanitarios construidos en el predio. Estuvo junto al presidente de la comisión René de Souza y con el ingeniero Alberto Squillaci de la empresa Hormicón mostrando los baños que se construyeron a modo de colaboración como parte de su responsabilidad social empresaria.

Safrán señaló que “René me había solicitado si podíamos ayudarlo y se me ocurrió pedir a la empresa Hormicón, que gustosamente colaboró en el tema. René de Souza expresó “estamos muy contentos por esta obra que se terminó de construir y estamos inaugurando. Es una ayuda muy importante para la comunidad del Barrio Chaquito, algo muy anhelado por todos nosotros, ya que el salón lo hicimos con mucho sacrificio pero para los baños no teníamos recursos. Gracias a la gestión de Adolfo (Safrán) por este hermoso regalo y gracias al empresario que donó esta obra.”

De Souza también comentó que el proyecto de la comisión de la Capilla “Sagrada Familia” no termina ahí, sino que además pretenden construir un playón deportivo, para lo cual estamos hablando con Adolfo.” Luego comentó que “hace dos años estamos trabajando. Arrancamos con el edificio de la capilla, para lo que hicimos venta de empanadas, locros y kermeses.” En este sentido destacó la construcción de un salón de usos múltiples donde se realizan bailes, kermeses, se enseña música, electricidad domiciliaria y funciona una escuela satélite.”

A su turno el Ministro de Hacienda Adolfo Safrán contó que “la empresa Hormicón que dirige el ingeniero Alberto Squillaci realizó la obra como parte de su responsabilidad empresaria. Ellos siempre están colaborando y accedió a construir los baños.” Luego destacó “el trabajo y el esfuerzo de la comisión del barrio, ya que la empresa trabajó durante los meses de diciembre y enero y hoy queremos inaugurarlo.” Safrán expresó que en estos casos “es importante que el estado y el sector empresario aparezcan cuando ven comisiones como éstas, que trabajan muy bien.”

El ingeniero Alberto Squillaci expresó “la empresa le tiene que agradecer al ministro que justo teníamos que decidir qué obra realizar. Una vez al año realizamos una ayuda o colaboramos con la enseñanza de artes y oficios en los barrios.” Con respecto a la inversión realizada en la construcción de los sanitarios de la capilla “Sagrada Familia”, contó que “entre materiales, mano de obra tiene un costo de 398 mil pesos.” (Noticias de la Región).

Video: Juan Carlos Rogouski