Eldorado: pintaron estrellas en ruta 12 y 17 en homenaje a víctimas fatales de accidentes viales

Fue en la tarde de este miércoles, donde participaron familiares y amigos de las víctimas, además de la vicepresidente de la Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito, funcionarios provinciales e intendentes de Eldorado, Santiago de Liniers y Colonia Victoria.

En el marco de una campaña de concientización, este miércoles 7 de febrero, la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito llevó a cabo una actividad en homenaje a 5 víctimas por accidentes viales, pintando estrellas amarillas en los lugares donde fallecieron trágicamente.

Pasadas las 13:30 pintaron la primera estrella amarilla en la ruta nacional 12 y colectora del kilómetro 6 acceso sur, para recordar al adolescente fallecido el 29 de diciembre de 2006 en el lugar: Ivo Korner (hijo de la ex concejal Mavi Araujo y Rudy Korner). “El 7 de febrero Ivo estaría cumpliendo 27 años, por eso se pintó hoy la estrella ahí” indicaron sus familiares con lágrimas en los ojos.

Luego todo el grupo se trasladó a la ruta provincial 17, en Santiago de Liniers, donde a las 14.30 pintaron 4 estrellas más en memoria de: Oscar Franco (ex secretario de gobierno de 9 de Julio), Mariela Vázquez y su pequeña hija Yuliana Villalba, y Ramoncito Velázquez (hijo de otro funcionario de la localidad), víctimas fatales del terrible accidente ocurrido en el lugar, el 1° de octubre de 2016.

La acción estuvo encabezada por Gladys Bizzozero, vicepresidente de la Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito, quien es oriunda de Tierra del Fuego y perdió a su esposo en un accidente de tránsito. En la oportunidad también estuvieron presentes los diputados provinciales Oscar Alarcón y Gustavo González (oriundos de Eldorado) y el diputado Julio Cesar “Chun” Barreto, ex intendente de Montecarlo.

Además estuvieron presentes los intendentes de Eldorado Norberto Aguirre, Hugo Andino de Colonia Victoria, y Arnoldo Schönfisch de Santiago de Liniers. Y acompañaron el homenaje: el director regional de Vialidad Provincial Hugo Kovalski, y el especialista en Seguridad Vial y capacitador vial de la vicegobernación de Misiones Luis Di Falco.

En la oportunidad y en diálogo con Misiones On Line, Mónica Cabral (viuda de Oscar Franco) manifestó con gran tristeza “estas estrellas tienen un significado muy profundo para nosotros y en especial para mi que me quede sola con mi beba y tengo que explicarle a mi hijita que su papá la amaba pero ya no está más con nosotras. A pesar del tiempo transcurrido yo siento que él nos hace mucha falta como padre, como esposo, y como funcionario también porque él amaba su comunidad y creía de verdad que podía ayudar a la gente desde su lugar. La gente del pueblo sabe que es así porque lo conocían todos a Oscar”.

“Creo que al irse él, se nos fue un ser humano maravilloso, se fue un padre excelente, un amigo sincero, un hijo muy querido. Lo mismo pasó con Mariela, que era una mujer sensacional, muy alegre siempre, brillante, muy buena persona, una mujer que muchos años luchó para poder tener esa bebé que tan pronto se la arrebató un inadaptado que estaba alcoholizado al volante y tomó ese auto como un arma homicida, realmente es tristísima la situación en que nos dejó a todos, porque este hombre no solo mató a estas 4 personas maravillosas: Oscar Franco, Mariela y su hija Yuli y Ramón que incluso era su propio amigo, sino que además destruyó vidas enteras, familias enteras que quedamos destruidas por su inconciencia al volante” señaló.

Mónica que estuvo en el lugar con pequeña hija Nikol Abigail Franco y sus familiares y amigos, dijo además “en mi caso fue un homenaje a mi marido, a ese maravilloso esposo que tuve y que me dejó esta hijita preciosa que tanto amamos, es un homenaje a lo que él fue como persona esta estrella que hoy pintamos con mi hija. Y la estrella para Mariela que era mi amiga, mi compinche, es también un recuerdo de lo hermosa persona que fue ella y su bebota que vio muy poquito la luz del sol, lo mismo que para Ramoncito que era un joven querido de nuestra localidad y no volvió más a su casa y su mamá y su familia lo extrañan mucho”.

Cabe recordar que el grupo de la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito está conformado por familias unidas por un dolor, transformado en amor a la vida “por la vida”. Desde el grupo destacaron que “nuestro objetivo es concientizar, prevenir, llamar la atención a cuidarse, y cuidarnos, siendo solidarios por amor a la vida, por eso enfatizamos: Cuando manejás cuídate y cuidanos, porque de vos depende no sumar una estrella más al cielo”.