En los créditos UVA es más importante evaluar la evolución que la cuota inicial

Los créditos hipotecarios con el agregado de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) indexados por la inflación han dado un nuevo impulso al mercado inmobiliario. El licenciado en administración, Alejandro Rodríguez, consideró que el UVA pasó a ser el instrumento financiero más importante en los últimos tiempos.

Alejandro Rodriguez (Radio República)

“El Gobierno encontró una herramienta importante para darle mayor accesibilidad a la gente de modo tal que también tenemos que pensar que el mundo entero se maneja de esa forma”, en las operaciones financieras y los créditos hipotecarios. En el caso específico de los créditos hipotecarios UVA Rodríguez precisó que para ingresar hay que ver si uno puede afrontar la cuota inicial y calificar y ver en cada banco el interés que cobra por sobre el UVA, “los bancos cobran el UVA más una tasa más los agregados que conforman el costo financiero”.

Para saber cómo irá evolucionando el crédito y las cuotas del mismo, “tenés que estar viendo todo el tiempo cuanto está valiendo esa UVA que te otorgaron, si esa UVA crece, podes estar pagando durante años, pero te podes encontrar con que la deuda que tenés es más alta, porque la UVA creció en ese tiempo”.

“Por ejemplo la UVA se lanzó el 31 de marzo de 2016 a un valor de 14.05, a 22 meses de su lanzamiento tenemos un 53 %de diferencia, es un 53 por ciento más de cuota que uno va a pagar”.

Destacó Rodríguez que si bien es importante la relación salarial, “es importante analizar el riesgo, sabemos que el crédito tradicional es inexistente, eso no significa que la UVA sea mejor”. Simplemente si vamos a analizar el crédito UVA para tomarlo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la evolución del salario”.

Agregó que, “con la última medición del INDEC con los salarios está en 27.8 a noviembre, noviembre contra noviembre, en el medio la inflación fue del 22.6 por ciento aproximadamente. Esto significa que estuvimos mejor a nivel salarial que lo que tendríamos que pagar de UVA”.

El salario le ganó a la UVA, eso sería un argumento a favor de los “uvistas” por decirlo así, pero como uno tiene que analizar los 140 meses, no tiene que analizar solamente el momento, lo importante es tener en cuenta cual puede ser la evolución de los salarios que vamos a tener de aquí para adelante, para tener en cuenta la historia de la inflación que nosotros venimos acarreando desde hace demasiado tiempo y ver cuál es la factibilidad de llevar adelante esto.”

En la continuidad de la charla, el economista evaluó que la UVA hoy es accesible, “te da la posibilidad de que compres tu casa, solamente hay que conocer los riesgos, no mirar solo la cuota inicial. La cuota inicial seguramente es pagable, hay que tratar de mirar que viene pasando con la UVA los últimos meses”.

“Uno de los problemas que yo veo es que después de los que paso el 28 de diciembre cuando el Banco Central, de alguna manera modificó las metas y de metas paso a llamarlo objetivos para modificarlos, la inflación claramente le ha venido ganando inclusive al dólar”.

Enfatizó Rodríguez que, “desde que salió la UVA la inflación anduvo por arriba, entonces es un escenario un poco complicado, pero no por eso tiene que dejar de ser analizado. Quiero dejar en claro que la gente no mire solo la cuota inicial sino que mire para adelante. Por supuesto es tu vivienda, exige sacrificio, no es fácil. Lo importante es conocer todos los riesgos, hoy el salario está creciendo por arriba de la inflación, pero todavía estamos en un contexto donde la inflación no ha sido domada”.

También indicó que si uno está evaluando tomar un crédito UVA debe ver en cada banco particularmente, buscar en el banco donde uno cobra sus haberes y buscar uno o dos de referencia, como por ejemplo el Banco Nación o el Hipotecario sean los bancos donde uno compare y con estos tres tratar de calcular cual resulta más interesante, “pero como es algo variable, al análisis está un poco más para adelante”.

Aconsejó, además, usar los simuladores de las páginas de los bancos, donde se carga toda la información y con esos datos, “te hacen el análisis crediticio de la persona, te dicen te puedo dar X cantidad de UVA´s, después uno tiene que llevar la propiedad, en el medio pasa un montón de tiempo. Luego ver si la propiedad aprueba para crédito hipotecario, entonces hay que ver a cuanto le liquidan el UVA el día que te den el crédito”.