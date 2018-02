Dengue: hay tres casos confirmados en Itapúa pero no serían autóctonos

El jefe de Vigilancia Epidemiológica de la Séptima Región Sanitaria de Paraguay, Miguel Ruiz, reconoció que el departamento de Itapúa hay tres casos confirmados en laboratorio de la cepa 1 de dengue y otros 55 sospechosos que deberán ser confirmados o descartados en el laboratorio. El médico explicó que los casos confirmados tienen antecedentes de viajes a Asunción, donde sí hay muchos pacientes que padecen la enfermedad.

Miguel Ruiz, jefe de Vigilancia Epidemiológica de Itapúa en Radio Municipal

“Tenemos 55 casos sospechosos en todo Itapúa, casos febriles agudos que han levantado una alerta epidemiológica. Tenemos tres casos confirmados en laboratorio central de los cuales dos son de la cepa 1, es decir la que circuló siempre”, sostuvo el funcionario del vecino país en una entrevista radial. “Los casos confirmados tienen antecedentes de viajes, podrían no ser de acá. Tienen antecedentes de viajes a Asunción, donde hay muchos más casos que aquí”, indicó.

Ruiz aclaró que dentro del sistema de salud pública no, no se vacuna contra la enfermedad como sí lo hacen los privados. El personal de salud muchas veces sospecha por la época en la que estamos y ante el riesgo levanta la ficha y después se dictamina a través de estudios de laboratorio si son o no casos. De igual manera ante el sospechoso febril se toman todos los recaudos”, aseguró.

Foto ilustrativa del diario ABC Color, de Asunción.