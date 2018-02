Conductor de camioneta que volcó en Eldorado se quejó por redes sociales que al accidente se produjo “por un radar que no está señalizado”

El accidente se produjo el pasado 21 de enero y Misiones Online publicó bajo el título “Chocaron dos camionetas en Eldorado y una volcó: de milagro no hubo heridos”. Luis Alfonso, vía Facebook posteó: “Por este control de radar mal ubicado me chocaron. Mi camioneta no sirve más”.

“Dos camionetas se vieron envueltas en un choque este domingo por la mañana en Eldorado. Producto del hecho, una de ellas incluso volcó. Por fortuna, sólo hubo daños materiales.

Todo sucedió a las 10.40, en el kilómetro 1539 de la ruta nacional 12, cuando colisionaron una Ford Ranger, al mando de Sergio S. (38 años y domiciliado en Posadas), a quien acompañaban otras tres personas, y una Chery Tiggo, conducido ciudadano Luis S. (61, de Guaraní), quien iba con su esposa.

La Chery volcó luego del impacto. De acuerdo con voceros policiales, ambos rodados transitaban en sentido Sur-Norte”, publicó Misiones Online el pasado 21 de enero. Uno de los protagonistas del episodio, Luis Alfosno, utilizó la red social Facebook para denunciar que “No había ninguna señalización sobre un radar. Frenaron unos autos antes del mío, yo también repito la acción y soy embestido por una camioneta. Dimos varias vueltas y quedamos colgados del cinturón de seguridad. El guardarais nos protegió de no caer en una zanja”, detalló

Este es el posteo: