La Comisión de Prevención de la Tortura pidió que se esclarezca cómo se desató el incidente que derivó en la muerte del preso alojado en Loreto

Fernando Genesini, de Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, adelantó que por la muerte del interno Andrés Cáceres (26), quien pereció tras un incendio en su celda, harán una presentación ante la Fiscalía de Instrucción en turno para que se esclarezca las circunstancias en las que ocurrió el hecho y la responsabilidad de los guardiacárceles.

“Hemos hecho un monitoreo el día posterior al que sucedió todo, en la Unidad Penal de Loreto. Hablamos con los directores y con las personas alojadas ahí. Con lo que recogimos, haremos una presentación ante la fiscal Adriana Herbociani”, precisó.

“Si bien la comisaría de Loreto e Investigaciones Complejas iniciaron una investigación, aún el sumario no había sido elevado al juzgado de Instrucción Tres”, aclaró.

Cáceres discutió con la guardia del Servicio Penitenciario Provincial que lo custodiaba, porque no habrían querido facilitarle agua para el mate. Luego de ese entredicho, prendió fuego una frazada y se intoxicó con el humo. El lunes falleció en el hospital Madariaga.

“El hecho se dio luego de una discusión. No sabemos si participó un celador o los cuatro que estaban en ese momento. No fue solo un entredicho, sino que también se habría producido una instigación para que el hombre hiciera esto. Hay que ver cuál es el grado de responsabilidad, si de uno o de todos los penitenciarios. Lo que se tiene que determinar es quién aportó el encendedor con el que se desató el incendio y eventualmente por qué los demás no frenaron la acción”, indicó Genesini.

“Cáceres no tenía ningún elemento para generar el fuego. Entró en la celda solo con un mate y un termo. ¿Por qué no le dieron el agua caliente? solo eso quería este hombre”, remató.