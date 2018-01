Bundziak correrá su segunda temporada en el TC2000 en el DTA Racing

El piloto misionero Rudito Bundziak llegó a un acuerdo con el equipo DTA Racing y estará corriendo su segunda temporada en el TC 2000 sobre un Peugeot 408, que el equipo alista en su sede en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

El piloto de Puerto Iguazú cumplió el año pasado su primera temporada sobre un Fiat Línea del Litoral Gruop y cerró su temporada debut con una pole.

En el receso trabajó junto a sus sponsor para poder llegar a un equipo oficial y así poder pelear cada una de las carreras y tener aspiraciones al campeonato. Así se empezaron las conversaciones con los encargados del equipo de Desarrollo Técnico Argentino (DTA) Racing y luego de una visita al taller, en el día de hoy se cerró el acuerdo.

Con respecto a Bundziak, Ulises Armellini, máximo responsable del DTA Racing, expresó: “Rudito con su corta edad posee una gran y exitosa trayectoria en el automovilismo con importantes logros como el Campeonato Argentino de Fórmula Renault 2016. Estamos seguros que este joven piloto oriundo de Puerto Iguazú aportará pasión, trabajo y decisión para cada uno de los objetivos propuestos dentro del equipo”.

Por su parte Rudito, quien lleva adelante una fuerte pretemporada en Puerto Iguazú, comentó: “Estoy muy contento de llegar a un acuerdo con el DTA Racing. Se de su gran capacidad de trabajo y poder confirmar con tiempo es muy bueno porque nos permite seguir trabajando tranquilo para enfocarnos en el inicio de la temporada. Visitamos el taller del DTA y pudimos conocer a todo el equipo, tiene un plantel de profesionales muy buenos y ya pudimos ver todos los trabajos que se le están haciendo en el auto”, explicó Bundziak.

“Creo que va a ser un gran año, ya estoy adaptado a la categoría, estoy un poco ansioso de poder iniciar la temporada. Apuntamos a ganar mi primera carrera en la categoría y llegar con chances a las últimas fechas para pelear el campeonato”, agregó el piloto de Puerto Iguazú.

“Estoy trabajando mucho en la parte física y en el simulador, también entrenando con el karting para mantenerme en ritmo y llegar bien al inicio del campeonato”, expresó el excampeón de la Fórmula Renault 2.0

“Quiero agradecer a toda la gente de Iguazú que me apoya, a los sponsor que me permiten seguir corriendo, al gobernador Hugo Passalacqua, al vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, al Ministro de Deportes, Rafael Morgenstern, que siempre están apoyando, a los auspiciantes Municipalidad de Puerto Iguazú, al intendente Claudio Filippa, Jungler Explorer, Gráfica Iguazú, CVI Cable Video Imagen, Manantial de oro, Río Uruguay Seguros, Caracol viajes y turismo, Casino Iguazú, al Tano Loprete, Richard Gilbert, Alcides Capa, por apoyar mi carrera deportiva y a los directivos de la categoría que me ayudan a seguir creciendo”, finalizó el piloto de Puerto Iguazú.

El campeonato Argentino de TC2000 comenzará el 11 de marzo en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba.