River visita a Huracán en la reanudación de la Superliga: hora, TV y formaciones

Luego de una pretemporada con objetivos cumplidos como la llegada de los principales refuerzos pedidos por Marcelo Gallardo y el triunfo ante Boca en el Superclásico de Mar del Plata, River protagonizará hoy el inicio formal de la temporada en cancha de Huracán, por la 13° fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, aunque sin la presencia de sus caras nuevas.

El partido se jugará en el estadio Tomás A. Ducó desde las 19:15, tendrá el arbitraje de Germán Delfino y será televisado por TNT Sports.

En River no estarán Lucas Pratto ni Franco Armani, dos de los nuevos jugadores del plantel, quienes deben buscar aún su mejor forma física pensando en la final con Boca por la Supercopa Argentina, a disputarse el 14 de marzo. Los dos primeros son los que más cerca están de calzarse los botines mientras que los otros dos refuerzos, Juan Fernando Quintero y Bruno Zuculini, deberán esperar un largo rato para entrar en sintonía con lo que pretende el entrenador desde lo físico y lo futbolístico.

El técnico Marcelo Gallardo buscará consolidar desde hoy una defensa titular, algo que no logró durante todo 2017. Formarán una línea de cuatro Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Marcelo Saracchi. En el medio no habrá mayores novedades pero sí arriba ya que tras su gol a Boca en Mar del Plata Rafael Santos Borre se ganó la titularidad junto a Ignacio Scocco.

River, que en el semestre pasado se dedicó a la Copa Libertadores, perdió mucho terreno en la Superliga y está a 18 puntos de Boca, el único líder.

Huracán, por su parte, aún no termina de armar su plantel. Es que sigue sin resolverse la situación de Alejandro Romero Gamarra. El jugador parecía tener todos listo para irse al New York Red Bull de los Estados Unidos pero un conflicto con su representante frenó una venta que iba a ser histórica para el Globo.

Esta salida, que en un momento se había caído, ahora parece volver a reflotarse y entonces ni el cuerpo técnico encabezado Gustavo Alfaro ni el jugador saben qué pasará.

Lo cierto es que el club de Parque Patricios verá hoy el debut de Ricardo Noir y de Israel Damonte, dos de los refuerzos del equipo que tiene 21 puntos, 12 menos que el líder, Boca.