Gran victoria que invita a soñar a un pueblo Decano que esperó muchos años para este momento

Con la cinta de capitán y siendo un emblema permanentemente, Gustavo Maidana no podía quedar afuera en las declaraciones en la primera victoria de Atlético Posadas en su vuelta a un Torneo Federal después de más de quince años. Fue 2 a 1 ante un gran candidato como Mitre.

“Creo que manejamos bien la pelota en el primer tiempo. Nos costó un poco en el segundo, creo que salió un partido parejo pero muy contento por la victoria. A disfrutar hoy pero desde mañana ya pensar en lo que viene”, dijo el volante.

Maidana consideró que Mitre y Atlético son candidatos naturales a la clasificación en el grupo donde también están Aemo y Tuyutí pero advirtió que en el fútbol no hay lógicas. “Mitre desde ya es candidato y nosotros como nos armamos puede ser que también pero en el fútbol son once contra once y en cada partido hay que demostrar”.

Por último habló del sueño y la ilusión de un club, una hinchada y un grupo de jugadores. “Hace rato que esperábamos esta oportunidad. Los que estamos hace más tiempo en el club y los que han venido le tratamos de inclulcar lo que significa”, agregó. “Como en cada campeonato que comienza, como si fuera en el barrio o en cualquier lado, la ilusión es ser campeón y ascender. El tiempo dirá para que estamos pero vamos a seguir trabajando fuerte”, sentenció.

Otro de los que de movida iba a ser buscado sin dudas era Facundo Vera. El ex arquero de Guaraní evitó hablar de su salida del club de Villa Sarita. “Solo pienso y voy a hablar de Atlético. Estoy muy contento como me han recibido por la oportunidad y comenzar ganando así es muy importante en lo psicológico”, dijo.

Respecto al partido, indicó que “Empezamos bien y nos costó más en la segunda parte, La cancha estaba muy pesada y creo que fue parejo el partido. Por suerte ganamos y comenzamos de la mejor manera aunque esto es solo el inicio”, concluyó.