Llegó a Iguazú el primer vuelo low cost de la Argentina

El primer vuelo low cost de la Argentina llegó ayer a las 17 horas al aeropuerto internacional Cataratas del Iguazú, uniendo a la ciudad de Córdoba con Puerto Iguazú. Los intensos trabajos de reformas y puesta en valor del aeropuerto de Iguazú, no impidieron que se viva una “experiencia inolvidable” en el marco de este arribo.

El vuelo que llegó completo con 189 pasajeros, fue calificado por todos como “emocionante y genial”, y entre ellos había 20 personas que viajaban por primera vez en avión, quienes destacaron que vivieron el vuelo como una experiencia inolvidable.

En principio habrá dos frecuencias para unir Córdoba e Iguazú: será los lunes y viernes, saliendo de Córdoba a las 15.10 y llegando a Iguazú a las 17 horas. En tanto que regresa a Córdoba desde Iguazú a las 17.30 y arriba al aeropuerto de Córdoba a las 19.30 horas. La tarifa para este tramo varía entre los 960 y los 1500 pesos, dependiendo la fecha.

En febrero se sumaría la frecuencia para unir Iguazú con Mendoza los domingos y jueves, en mayo se prevé unir Iguazú con Tucumán, también con Buenos Aires y más cerca de fin de año Flybondi quiere unir a la ciudad de las Cataratas con Santiago de Chile. En tanto que a la capital provincial, Flybondi llegaría para el mes de marzo.

Al respecto y en diálogo con Misiones On Line, Julian Cook- CEO de la línea aérea de bajo costo Flybondi, manifestó que “creo que vamos a tener una Argentina antes de Flybondi y una Argentina después, me parece genial que mucha gente que antes no podía viajar en avión ahora pueda hacerlo con el beneficio de un bajo costo”.

Además destacó que hace 18 meses están trabajando en Argentina para concretar estos vuelos, “y ya tenemos 200 personas trabajando para esta primera etapa y vamos a tener más, estamos trabajando con este avión y llegarían dos más por ahora”.

Cook señaló que actualmente en nuestro país, cuentan por ahora con 16 destinos a la venta, y adelantó que “a fin de año tendremos 33”.

En cuanto a la habilitación desde el aeropuerto El Palomar de Buenos Aires, el CEO de Flybondi expresó que “la justicia, Aeropuertos 2000 y el Ministerio de Transporte hacen su trabajo, van a presentar el estudio de impacto ambiental y ahí se debe esperar para ser aprobado”.

En ese sentido también dijo “el primer vuelo que tenemos previsto a Buenos aires es el 9 de febrero, y entiendo que para esa fecha ya estaría habilitado el aeropuerto”.

Para finalizar Cook dijo que ya visitó las Cataratas del Iguazú dos veces y que siempre son “increíbles” y es un placer poder llegar a Misiones, más ahora que llegan con su línea low cost.

Iguazú va a multiplicar los vuelos en los próximos dos años

En este contexto y por su parte, el ministro de turismo de Misiones José María Arrúa, expresó que la llegada de Flybondi “significa más oportunidades para los misioneros, más posibilidades para que podamos seguir desarrollando esta política de estado que es el turismo”.

Y resaltó “Iguazú va a multiplicar los vuelos en los próximos dos años, hoy inauguramos este vuelo con Córdoba, en febrero se suma Mendoza, en mayo se uniría Iguazú con Tucumán, Buenos aires, y a fin de año se uniría a Iguazú con Santiago de Chile, Río de Janeiro y Madrid”.

Además dijo “me parece muy bien porque Iguazú se lo merece, cuenta con una maravilla del mundo como lo son las Cataratas y tiene mucha gente que labura muy bien en el turismo y brinda mano de obra a muchos misioneros”.

Para finalizar sostuvo que este año el turismo tendrá dos ejes fundamentales: conectividad y sustentabilidad, “porque queremos que más gente nos visite, pero también queremos cuidar nuestra selva y queremos que los turistas nos ayuden a cuidarla. La naturaleza y el aire puro es lo que cada vez se demanda más en el mundo y acá en Misiones lo tenemos todo”.

Iguazú más conectada que nunca

El presidente del Iturem Leopoldo Lucas indicó por su parte que “es algo maravilloso para nosotros haber recibido el primer vuelo low cost del país, lo recibimos con mucha alegría, y ahora estamos conectados con Córdoba y en febrero se sumará con Mendoza, aumentando así la conexión de nuestro destino Iguazú”.

“Creo que en este 2018 Iguazú estará más unida que nunca, reforzando rutas aéreas, e incorporando nuevas frecuencias a distintos lugares del país y del mundo. Esta tarde sin ir más lejos hubo un momento en que teníamos 4 líneas aéreas diferentes en el aeropuerto de Iguazú, porque estaban Andes y Aerolíneas embarcando y desembarcando pasajeros, después llegó Flybondi y salió un vuelo de Latam. Todo ese movimiento que se genera, es más gente que visita Iguazú, más mano de obra para los misioneros y más posicionamiento del turismo en nuestra tierra colorada” finalizó.

En tanto que Alejandro Strumia, director de Agencia Córdoba Turismo, señaló en diálogo con Misiones On Line que “el vuelo fue muy emocionante porque había unas 20 personas que viajaban por primera vez, y desde que salimos hasta que aterrizamos vivimos con ellos una experiencia muy linda e inolvidable”.

Y añadió “estamos muy contentos de tener esta conexión de Córdoba y las Cataratas, queremos aprovechar la cantidad de turistas extranjeros que visitan las Cataratas para que también visiten Córdoba y el resto del país, creo que esto será muy beneficioso para ambos destinos”.

Al concluir dijo que “ahora estamos esperando que el resto de las low cost que se presentaron también comiencen a operar en el país. Tenemos muy buenas expectativas con esta nueva política de más conectividad con todo el interior del país y el mundo”.