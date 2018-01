Rodríguez: “Marandú genera puestos de trabajo genuinos para los misioneros”

Marcelo Rodríguez, presidente de Marandú Comunicaciones, la empresa de telecomunicaciones provincial creada en 2011 por el Estado provincial, aseguró que más allá de llevar conectividad a los lugares más alejados de la provincia, la infraestructura que se está construyendo permitirá generar puestos de trabajo genuinos para los misioneros. “Si el Estado no toma un rol, veíamos que para el empresario grande de telecomunicaciones no era negocio invertir en troncales de fibra para toda la provincia. Si el Estado no tomaba esta participación no íbamos a contar con el vínculo con el que hoy se cuenta para que el pequeño empresario de Misiones se pueda desarrollar. Se desarrolla el empresario PYME, eso es fuente de trabajo para la provincia. El misionero conectado, que eso es lo principal. La herramienta tecnológica es transversal para todas las actividades, es fundamental para eso la conectividad. Eso genera fuentes genuinas de empleo para los misioneros”, sostuvo el funcionario durante una entrevista en Misiones Online TV.

Rodríguez explicó que la obra principal, la troncal que conectará a toda la provincia, no se terminó pero sí que hubo un gran avance. “Tenemos continuidad de fibra óptica desde Posadas hasta Andresito por la ruta 14. De ahí cruza a Wanda y desde ahí a Puerto Iguazú. Tenemos habilitada esa fibra desde Posadas hasta San Vicente y en los próximos días vamos a ir habilitando los nodos que están en esa línea. En estos lugares no había continuidad. Sí por la ruta nacional 12 una empresa de telefonía hizo un tendido de fibra desde Posadas hasta Puerto Iguazú, pero por la ruta 14 no porque no hay densidad (de población) y no era negocio”, aseguró y agregó que en el pasado, por ejemplo, un empresario de San Vicente, debía llevar la conectividad a través de 6 radioenlaces. “Hoy le estamos dando en la localidad la fibra óptica, ya sea una cooperativa, un operador o un ISP, no se tiene que preocupar por la cadena de la llegada, solo se tiene que preocupar hoy en distribuir esa conectividad dentro de un pueblo”, señaló. Además aclaró que Marandú no hace lo que se llama comúnmente “la última milla”, es decir, llegar a la casa del usuario final. “Nosotros a través de esta red les damos la conectividad para que se desarrollen los empresarios de comunicaciones de toda la provincia”, aseveró.

Además, Rodríguez adelantó que como empresa del Estado, Marandú va dar las telecomunicaciones al Estado y reveló que solo en Posadas hay una red urbana de 40 kilómetros que unirá ministerios, organismos, dependencias y están siendo conectadas por Marandú, que brindará internet por el momento. “También estamos trabajando a partir de este 2018 en telefonía IP. Va significar mucho ahorro en el Estado”, indicó.

En ese sentido también señaló que otra de las metas de Marandú para 2018 es conectar alrededor de 2000 escuelas por fibra óptica o inalámbrica. “Es una conectividad pedagógica para que los chicos puedan trabajar en el aula. El plan contempla todas las escuelas de Misiones. Hay algunas que son muy complicadas para el acceso, entonces van a ser conectadas satelitalmente a través de ARSAT. También pensamos conectar a las escuelas de gestión privada”, sostuvo.

Sobre los empleos que genera directamente, Rodríguez reveló que trabajan en la creación de aplicaciones y servicios que permitirán la modernización del Estado, tal y como se comprometió el gobernador Hugo Passalacqua en un acuerdo firmado con la Nación el año pasado. “El recurso humano hoy es de las escuelas de la provincia. Tenemos licenciados en informática de Apóstoles, ingenieros del Dachary, ingenieros mecánicos y electromecánicos de Oberá, del ITEC 4 que tiene la carrera de técnicos en telecomunicaciones. Son jóvenes misioneros que se forman en la provincia y tienen un lugar de salida laboral en Marandú”, señaló.