Nacieron los primeros monos clonados con el método de la oveja Dolly

Científicos chinos anunciaron hoy el nacimiento de los primeros monos clonados con la misma técnica con la que en 1996 fue creada la oveja Dolly, el primer mamífero del mundo nacido de esta manera. Aunque la clonación se logró ya en 23 especies de mamíferos, hasta ahora había sido imposible realizarla en primates. Y esto tiene una cercanía crucial con la especie humana. Según sus autores, podría servir para desarrollar animales sin malformaciones ni generar abortos espontáneos que son relativamente frecuentes en estos casos.

El primer mono clonado de la historia, Tetra, nació en 1999, pero para crearlo se utilizó una técnica que emula la división de un embrión en dos para generar gemelos. En 2007, un equipo en EE. UU. clonó embriones de monos, pero no animales vivos después de una gestación. En este nuevo caso, científicos del Instituto de Neurociencias de la Academia Nacional de Ciencias China usaron la técnica de transferencia nuclear, que permite desarrollar clones idénticos a partir de una célula de un solo individuo. Los investigadores usaron un fibroblasto del tejido conectivo de un feto de mona. El núcleo de una de estas células se introdujo en un óvulo vacío que, una vez fertilizados, fueron incubados por madres hasta que nacieron los dos clones, bautizados como Zhong Zhong y Hua Hua, que juntos formarían la palabra Zhonghua, o nación china.

Aquí en Argentina Clarín consultó a Daniel Salamone, investigador principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Producción Animal (INPA), quien dijo: “Este trabajo fue publicado en una prestigiosa revista y demuestran que pudieron clonar primates no humanos tanto de células fetales como de células adultas. Cuando clonaban las fetales tuvieron nacimientos y crías viables, en cambio cuando se clonó a partir de un animal adulto las crías se murieron en los primeros tres días. En cuanto a la tecnología utilizada es semejante a la usada anteriormente por otros autores. Probablemente insistieron lo suficiente y tuvieron una buena técnica más allá de haber usado un par de drogas nuevas”.

La investigación puede resultar polémica porque acerca la posibilidad de clonar otras especies de primates e incluso humanos, como han reconocido los responsables de la investigación a Materia. “No hay barreras para clonar primates, por lo que la clonación de humanos está más cerca de hacerse realidad”, ha explicado Mu-Ming Poo, director del Instituto de Neurociencias de Shanghái y coautor de la investigación. “En cualquier caso nuestro objetivo es producir primates no humanos para investigación, no tenemos ninguna intención de extender esta investigación a personas, la sociedad no lo permitiría”, ha añadido.

Salamone, dio su punto de vista sobre ese último tema. “Uno de los aspectos que parece clave en el impacto que ha tenido este trabajo es que es una especie cercana a los humanos. Y está latente el temor que esta tecnología se utilice en la especie humana, cosa que no debería ser. Este trabajo demuestra que habría que ser extremadamente cuidadoso porque cuando se clona y cuando ellos clonaron un adulto sus crías terminan muriendo. De por sí hay razones éticas por las cuales no debería clonarse seres humanos: está prohibido en muchos países la clonación reproductiva, incluido el nuestro. Además de las razones éticas, hay razones médicas para no avanzar en este sentido”.

Por último, el profesor de la Facultad de Agronomía de la UBA dijo que nuestro país “es uno de los líderes de clonación animal a nivel mundial. Se clonaron caballos y las primeras vacas como así también cerdos, ovinos y bovinos. Hoy se centra comercialmente en la clonación de equinos”.