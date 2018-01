Air Europa llegaría a Iguazú con vuelos y hotel propio este año

Si algo se ratificó en la FITUR de Madrid es que Globalia avanzará a paso firme con inversiones en Iguazú. Ya que no solo unirá a la ciudad de las Cataratas con Madrid a través de Air Europa (que pertenece a Globalia) sino que además piensan realizar un importante desembolso en un Resort Hotel de 500 habitaciones con Casino, en donde prevén ofrecer paquetes “All Inclusive” para sus clientes europeos. Esto se suma a otras inversiones que ya se están realizando en el destino.

La vinculación de Argentina con España vuelve a tomar vuelo para el futuro del turismo de ambos países, y es que desde el año pasado, el ministro de Turismo de la Nación Gustavo Santos junto a algunos gobernadores y pares del interior del país, han venido negociando importantes inversiones turísticas españolas en nuestro país.

Tal es el caso de Globalia, el grupo turístico español más importante, formado por un conjunto de empresas independientes que compiten con éxito, en sus respectivos sectores y entre ellas se encuentra la reconocida línea aérea intercontinental Air Europa. Además cuenta con unas mil agencias de viajes y hoteles, y más de 13 mil empleados.

Tras el acuerdo firmado en mayo del año pasado (en el Parque Nacional Iguazú) para que Air Europa realice desde este 2018, el vuelo que uniría Iguazú-Madrid con escala en Rio de Janeiro, la semana pasada en la FITUR de Madrid, las negociaciones avanzaron más y se reveló una apuesta mayor por parte del grupo Globalia.

Ya que no solo pretenden unir a la ciudad de las Cataratas con Madrid a través del vuelo de Air Europa sino que además piensan realizar un importante desembolso en un Resort Hotel de 500 habitaciones con Casino, con el cual prevén ofrecer a través de sus agencias de viajes, paquetes “All Inclusive” para sus clientes europeos.

Resort Hotel de Globalia en Iguazú

Quienes participaron días atrás de esta importante reunión detallaron en diálogo con Misiones On Line que “el grupo Globalia se haría cargo de las obras de lo que iba a ser el hotel Hilton en las 600 hectáreas de Iguazú (obras que se encuentran en un estimativo 40%). De esta forma el proyecto del hotel Hilton Iguazú (de 180 habitaciones y una cancha de golf de 18 hoyos) se retomaría en los próximos meses porque el grupo quiere comenzar a operar a fines de este año con el vuelo de Air Europa y los paquetes All Inclusive desde sus agencias”.

Además manifestaron “también se harán cargo de los terrenos contiguos a lo que iba a ser el Hilton, donde actualmente se encuentra lo que iba a ser el Hotel y Barco- Casino (que se visualiza desde el puente Tancredo Neves), porque ellos no quiere solo 180 habitaciones, quieren 500. Así es que por esa ampliación que prevén realizar y la incorporación del Casino, es que invertirán en esos terrenos también. Lo que no sabemos es si le darán uso al barco (que lleva varios años en desuso sobre el río Iguazú), porque eso no lo mencionaron”.

Cabe recordar que en mayo del 2017, cuando se firmó la carta de intención con el inigualable fondo de las Cataratas del Iguazú, para realizar el vuelo de Air Europa, estuvieron presentes: Juan José Hidalgo- presidente de Globalia, el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua, el ministro de turismo de la Nación Gustavo Santos y su par misionero José María Arrúa.

En la oportunidad, Juan José Hidalgo sostuvo “esto que ven a mis espaldas es una maravilla del mundo y por eso le ponemos todas las ganas y fuerzas, con la línea área que tenemos a cargo, con inversiones y con las más de mil oficinas de viajes que tenemos en Europa”.

Además dijo “el ministro de Turismo Gustavo Santos en España, el embajador Ramón Puerta y el mismo presidente Mauricio Macri, me han solicitado esto y me han dicho que será un éxito, así es que estamos trabajando fuertemente en esta concreción”.

Y finalizó “estamos poniendo lo mejor para Argentina y estamos muy agradecidos con este destino y con el presidente Mauricio Macri que nos abrió las puertas nuevamente”.

Más inversiones

Por su parte, el ministro de Turismo de la Nación Gustavo Santos, calificó esta conexión aérea entre Iguazú y Madrid como un hecho histórico “esto es un hecho histórico y me parece muy importante porque insisto en que Iguazú es el punto más cercano al mundo que tiene la República Argentina, ya que se encuentra dos horas antes que todo el resto del país, tengo las mejores expectativas para este vuelo y para todas las inversiones que se están haciendo y se van a hacer en el destino”.

Con respecto a las inversiones que ya se están haciendo, Santos se refería entre otros, al también grupo español “Meliá”, que avanza con una inversión de 14 millones de dólares para relanzar el ex Hotel Sheraton en el Parque Nacional Iguazú.

En Madrid, el ministro nacional tuvo una abultada agenda que incluyó reuniones con empresas como Globalia, que proyecta inversiones en el sector hotelero (entre las que se encuentra Iguazú) y una ampliación del 50% en los vuelos de su aerolínea Air Europa; Norwegian Airlines; la francesa Huttopia, y otras.

Además del incremento de las inversiones, Santos dijo que “el turismo interno ha crecido mucho en estos últimos dos años, por encima del 20%, y estimamos que 2017 cerró con 50 millones de viajes internos. Nos planteamos llegar a 70 millones en 2020 y somos optimistas. En cuanto al turismo internacional, el año pasado hubo 6,6 millones de viajes, pero la cantidad de visitantes es directamente proporcional a la conectividad. Ahí va a tener mucho que ver el trabajo que se haga en incrementar la oferta de asientos e infraestructura. Y creo que en 2020 podremos alcanzar la meta de nueve millones”.