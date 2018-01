Posadas será sede del foro nacional de Alcohólicos Anónimos

Alcohólicos anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia, fortaleza y que pudieron encontrar una solución a su problema con el alcoholismo y ayudar a otros que también quieran dejar de beber.

Juan y Francisco. Alcohólicos Anónimos en Radio Libertad.

El alcoholismo es una adicción muy delicada y complicada de superar. Juan y Francisco, ambos miembros de alcohólicos anónimos, contaron como es el camino que se atraviesa para salir de esta enfermedad y sobre el acompañamiento, el apoyo y contención que brindan desde el grupo.

Sin fines de lucro, ni religiones de por medio, solo con ganas de ayudarse y apoyarse mutuamente para encontrar la salida a un laberinto que pareciera no tenerla. Pero como en toda adicción es importante que la persona tenga fuerza de voluntad para afrontar el problema que puede incluso destruir su vida.

Francisco contó como el consumir alcohol lo hizo olvidarse de quién era y cuando pudo recuperarse tuvo que volver a empezar: “el alcohol me prestaba una personalidad que no era la mía, cuando yo deje de beber me encontré con una persona que yo no la conocía y entonces tuve que empezar a trabajar con ese nuevo yo, aprender a ver las cosas de un modo diferente, de recuperar un montón de cosas que había perdido”.

“Perdíamos nuestras familias, nuestros trabajos, la gente nos decía que éramos vagos pero era en realidad una lucha imposible, una obsesión mental que no podíamos hacer nada”, comentó Juan recordando con mucho pesar lo perdido que se sentía en ese momento.

Los dos dejaron bien en claro que: “nosotros tenemos un objetivo principal de llevar el mensaje al alcohólico que todavía está sufriendo sepa que cuando necesite ayuda para solucionar este problema”, afirmaron ambos.

Juan y Francisco dejaron bien asentado que la asociación no está en contra del alcohol ni de que la gente beba sino que ellos tratan de recuperar al bebedor problema.

Este año en Posadas se va a festejar el 66 aniversario de alcohólicos anónimos, aunque aun no hay fecha confirmada, se prevé que se realizara el 16 y 17 de noviembre en donde se realizaran distintas asociaciones del noroeste argentino para compartir sus experiencias.