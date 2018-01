Posadas ingresó por primera vez al top 20 de los aeropuertos argentinos con más tráfico de pasajeros

El 2017 fue otro año récord para la industria aerocomercial argentina, con un 15% más de pasajeros volando por los cielos de nuestro país, como publicamos esta semana en otra nota tras la divulgación del reporte de EANA de diciembre. Posadas ingresó por primera vez al ránking e Iguazú se mantiene en el séptimo puesto, al igual que el año anterior.

Ahora, si bien todavía no se han publicado los datos consolidados finales para todo el año, revisando la información que EANA ha ido dando a conocer mes a mes he podido construir un ranking preliminar de los 20 aeropuertos argentinos con más tráfico de pasajeros en 2017.

Es preliminar por dos cosas: uno, porque la misma EANA aclara siempre que los datos con menos de 3 meses de antigüedad son provisorios, esto quiere decir que lo que se publicó en enero pudo haber sufrido modificaciones que todavía no han sido divulgadas, y que los datos de diciembre también podrían variar; y dos, porque en este ranking falta el aeropuerto de Río Gallegos, el cual hasta el año pasado no estaba dentro de la jurisdicción de la EANA, por ende ésta no recopilaba estadísticas del mismo (y si consideramos el movimiento histórico de Río Gallegos, es casi seguro que ocupe un lugar en el TOP 20, quizás entre el puesto 15 y 20. Traté de comunicarme con el aeropuerto pero en ninguno de los teléfonos hubo respuesta. Y ni siquiera intenté con AA2000 o bien el ORSNA en Buenos Aires porque, basado en mi experiencia, difícilmente me hubiesen contestado hasta que no publiquen sus propios datos anuales (lo cual esperemos ocurra pronto).

Con las aclaraciones “legales” realizadas, les presento entonces el primer ranking preliminar de los 20 aeropuertos argentinos con más tráfico de pasajeros en 2017.

Salvo por el enroque entre Bariloche y Mendoza, todas las posiciones se mantuvieron invariables entre 2016 y 2017 (recordemos que la aeroestación mendocina estuvo cerrada por obras durante tres meses en 2016, por eso Bariloche la superó y marca un crecimiento interanual del 66%, que baja al 30% si se lo compara con 2015, lo cual igual es excelente).

Con un incremento del 18,3%, el Aeroparque Jorge Newbery saltó los 12 y los 13 millones en un mismo año, quedando muy cerca de los 14 millones. Ezeiza, con una moderada variación del 3,4%, superó por primera vez en su historia la barrera de los 10 millones de pasajeros anuales. Esto quiere decir que si Buenos Aires tuviese un solo aeropuerto, pertenecería a una categoría totalmente diferente al aproximarse a los 30 millones anuales (Ver: Aeropuertos de Buenos Aires, ¿y si pensamos en grande?).

Aún con variaciones interanuales muy importantes, tanto a Córdoba como a Mendoza les faltó muy poco para quebrar las barreras de los tres y los dos millones de pasajeros anuales, las cuales, si continúa la tendencia, las pasarán muy cómodamente en 2018.

Salta por su parte, con un gran crecimiento del 19,3%, tiene el honor de unirse al “club del millón”, tras haber superado el millón de pasajeros anuales por primera vez en su historia, en el cual Bariloche, nuevo miembro desde 2016, logró asentarse el año pasado al tener un crecimiento más suave aunque igual de positivo (9,1%).

Con una variación de 11,6%, Puerto Iguazú arañó el millón de pasajeros, pero dado que, como les dije, las cifras son provisorias, no descartaría que finalmente llegue.

Neuquén, otra de las estrellas de la última década, también quedó bastante cerca del millón de pasajeros tras haber movilizado 21,9% más de pasajeros.

El aeropuerto “Malvinas Argentinas” de Ushuaia tuvo un crecimiento más “normal” del 8,2%, y quebró los 800 mil pasajeros anuales.

El aeropuerto de Rosario tuvo otro gran año que le permitió ubicarse por primera vez entre las 10 primeras posiciones, habiendo escalado tres puestos desde 2016 y quebrando la barrera de los 700 mil pasajeros anuales.

El aeropuerto de Rosario continúa imparable, y por primera vez ingresó al TOP 10.

Esto dejó afuera a El Calafate, que presentó una caída del 8,2% en su tráfico de pasajeros, la única del ranking que no se explica por algún hecho extraordinario (Tucumán cayó 21,2% porque estuvo cerrado durante tres meses por obras, mientras que San Juan vivió una situación contraria: en 2016 tuvo un pico inusual tras absorber el tráfico de Mendoza cuando éste cerró por tres meses; si lo comparamos contra 2015, tuvo un crecimiento de 24%).

Comodoro Rivadavia pasó los 600 mil pasajeros anuales y empezó la cuenta regresiva hacia el millón; Bahía Blanca casi pasa los 400 mil pasajeros (quizás lo logre con los datos definitivos), mientras que dos aeropuertos, Trelew y Resistencia, pasaron por primera vez en su historia los 300 mil pasajeros anuales.

El aeropuerto de Resistencia fue el segundo de mayor crecimiento entre los 20 primeros.

Con el mayor crecimiento interanual de todos (47,3%), el aeropuerto de Mar del Plata quedó a un pasito de los 300 mil; en los meses de temporada alta supo duplicar su tráfico, con más de 30 mil pasajeros.

El aeropuerto de Jujuy, aunque creció un 15%, se quedó dentro de la franja de entre 200 y 300 mil pasajeros.

Posadas entró por primera vez al TOP 20, pero es muy probable que cuando estén las cifras definitivas del ORSNA quede afuera al incluirse a Río Gallegos entre los aeropuertos rankeados.

En fin, otro 2017 con la amplia mayoría de los aeropuertos argentinos rompiendo récords (ya veremos la lista de todos los del Sistema Nacional y así también un desglose por tipo de tráfico), lo cual refuerza la urgente necesitad de obras de ampliación o remodelación en muchos de ellos.

Es positivo que en siete aeropuertos de estos veinte ya hay importantes obras en marcha (Aeroparque, Ezeiza, Salta, Iguazú, Rosario, Comodoro Rivadavia y Jujuy), mientras que otros cinco ya están bastante avanzados en los pasos previos a las mismas (Córdoba, Neuquén, Tucumán, San Juan y Posadas).

