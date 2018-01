Lo denunciaron por violencia de género y cuando la Policía fue a notificarle, arremetió contra los uniformados

RELACIONADAS Ebrios y armados amenazaban a los vecinos en San Vicente

Marcelo C. (33) estalló en furia cuando le notificaron que no podía acercarse a su ex mujer, Francisca A. (27), quien lo había denunciado por violencia de género. Armó tal escándalo, que terminó preso por increpar a los policías que habían ido a llevarle la novedad judicial.

Esto sucedió en el paraje San Ignacio Alto de El Soberbio. Voceros de la fuerza indicaron que el hombre estaba ebrio cuando recibió a la patrulla. Primero se negó a firmar el documento y después arremetió contra los policías.

Ahora está preso a disposición de la Justicia.