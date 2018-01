Caso Nahir Galarza: ¿Por qué no se puede acceder al celular de Fernando Pastorizzo?

No lograron realizar ninguna extracción a la memoria interna ya que los encargados de las pericias no pudieron saltar el pin de bloqueo.

Los mensajes que Nahir Galarza (19) intercambió con Fernando Pastorizzo (20) –a quien confesó haber matado de dos balazos en una calle de Gualeguaychú– son claves para determinar si entre ellos había un vínculo y si la relación era violenta.

Todos los ojos están puestos sobre las pericias que arrancaron el lunes de la semana pasada. Según lo informado por el diario local El Día, la investigación estableció que entre Nahir y Fernando se entrecruzaron 104 mil mensajes en un año, hasta el 29 de diciembre.

“No tengo el número exacto, pero son muchos miles y llevará mucho tiempo analizar todo. Hay mensajes, videos, audios, etcétera. Estamos trabajando en eso”, dijo ayer el abogado querellante Juan Carlos Peragallo, que representa al padre de la víctima. Consultado hoy sobre las novedades del análisis, dio una respuesta similar: “Aún estamos trabajando en ese tema”.

Solo se pudo obtener la información que había en el celular de Nahir. El querellante Peragallo confirmó a Clarín que “por motivos técnicos” todavía no pudieron acceder al contenido del teléfono de la víctima.

Fernando tenía un Motorola XT1680. Aunque la semana pasada trascendió que habían logrado desencriptarlo, todavía no pudieron hacerlo. No lograron realizar ninguna extracción a la memoria interna ya que los encargados de las pericias no pudieron saltar el pin de bloqueo.

El especialista en seguridad informática Cristian Borghello explica que “cuando tenés un teléfono, ya sea iOS o Android, vos podés ponerle un pin de bloqueo y adicionalmente también podés encriptar el teléfono. Eso lo tiene cualquier teléfono, vos tenés que activar la función. Si vos no activas esa función –que probablemente es lo que Nahir haya hecho– a partir de ahí toda la información se puede recuperar. Por eso en este caso, seguramente la información de ella la recuperaron. Pero puede haber sido que el chico haya activado el encriptado del teléfono a través del pin que brinda el teléfono”.

“Si no sabés el pin, no podés desencriptar el contenido. Por lo tanto, no podés ver la información”, continúa Borghello. “Por un lado, yo obviamente tiendo a creerle al perito que no lo pudo desencriptar. Por otro lado, nace una discusión. Esto le pasó a WhatsApp hace unos seis meses en Brasil, donde la justicia le pidió a WhatsApp, diciéndole: ‘yo quiero descifrar los mensajes’ y WhatsApp dijo ‘yo no puedo porque no tengo las claves’. Entonces la discusión que aparece acá es si realmente las empresas pueden o no pueden, o si se niegan para decir ‘es tan seguro el sistema, que ni yo puedo'”, agrega.

Ante la consulta de a qué empresas habría que pedirle acceder a la información, considerando que Fernando tenía un Motorola XT1680, el especialista en Seguridad Informática responde que “en este caso habría dos alternativas. Por un lado sería a Google, porque el teléfono está encriptado, o a WhatsApp. Se puede desencriptar o no dependiendo el tiempo que se tenga, dependiendo los recursos que se tenga, y dependiendo por ahí también si la gente de Google o de WhatsApp quiere colaborar o no”.

“Otra cosa que se puede hacer es contratar una empresa que se especialice pura y exclusivamente en este tipo de casos. En Argentina, que yo sepa, no existe. Y las pocas que yo conozco internacionales son extremadamente caras”, concluye Borghello.

Por su parte, el manager Jorge Zonzini –contratado por la familia Galarza como vocero– dijo a este diario que “el fiscal no quería desencriptar el del pibe, porque en el del pibe no sabés las cosas que hay”. Según Zonzini, el fiscal “se quiere morir con lo que encontró. Porque él no quiere estudiar violencia de género y no quiere desvincularlo de la relación de novios”.

“El fiscal dijo: acá está el CD. Se lo da a la querella y se lo da a la otra parte. Y acá se terminó. ‘Les voy a devolver los teléfonos porque el teléfono de Pastorizzo no se puede desencriptar’. Pero cuando vas al informe, dice: ‘No se puede desencriptar salvo que la Justicia compre un dispositivo que podría ser el enlace para que cambiando de equipo a equipo poder acceder a la información”, señala Zonzini.

El dispositivo al que se refiere Zonzini sería, en realidad, para hacer una especie de backup, que los peritos harían por si se rompe el equipo, para que no se arruine la evidencia.

“De ninguna manera me va a hacer devolver los teléfonos. De ninguna manera vamos a ser arbitrarios y de ninguna manera esto acá se cierra. Exijo, a través de un escrito, que compre ese dispositivo y desencriptar el teléfono de Pastorizzo, porque ahí se va a ver la realidad y va a coincidir con los testimonios que hay en la causa. Es decir, que Pastorizzo tenía sus relaciones y también las relaciones que tenía Nahir”, concluye Zonzini, quien asegura que “estos pibes quedaron en un concepto que es muy común en la provincia, de amigos con derecho a roce”.

Por el contrario, la familia de Fernando pretende demostrar que ambos tenían una relación de noviazgo, lo que podría agravar la pena de Galarza. “Era una relación de pareja estable. Eran novios. Desde hacía entre 4 y 5 años. Eso es lo que pretendemos demostrar para invocar y peticionar la circunstancia agravante”, dijo a este diario Sebastián Arrechea cuando asumió la función de querellante, para representar al padre de la víctima.

Fuente:Clarín