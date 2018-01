Bancarios realizarían medidas de fuerza si la patronal no mejora la oferta salarial

Así lo expresó el secretario general de la Asociación Bancaria Seccional Misiones, José Luis Ruiz Moreno, ya que la oferta de la patronal en las dos reuniones que mantuvieron hasta ahora no se mueve de un 9 por ciento de aumento salarial para todo el año 2018.

José Luis Ruiz Moreno, LT17

En declaraciones a LT17, Ruiz Moreno admitió que la cláusula gatillo que habían a cordado el año pasado se está cumpliendo, “creo que falta uno o dos bancos cumplir, el resto de los bancos ya pagaron”.

Precisó que la discusión se plantea con la nueva paritaria de la que ya se realizaron dos reuniones con todas las cámaras como resultado de una conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo a fines del año pasado como consecuencia de un paro convocado por la CGT a la que la Asociación Bancaria acompañó y según el gremialista, “no hubo causa para la conciliación obligatoria pero de todas formas el gremio acato”.

Agregó que la segunda reunión se realizó el lunes, “donde todas las cámaras siguen ofreciendo el 9 por ciento que fue rechazado en la primera reunión, en la segunda también hay modificaciones en coeficientes de algunos adicionales importantes que teníamos del año pasado por el Día del Bancario. Hay algunos puntos que también plantean sacar cosas de la obra social, aportes al sindicato, es decir las reuniones a las que han idos los representantes de las distintas cámaras parece que son funcionarios del Gobierno porque van solamente a ofrecer el 9 por ciento y sacar cosas que el gremio ha conquistado en la última etapa, es decir que hay un clima medio complicado”.

La próxima semana, el martes 23 hay otra reunión, la tercera, que convoca el Ministerio de Trabajo, “veremos que plantean las cámaras y nosotros ya estamos convocados para un plenario nacional el primero de febrero, seguramente ahí se va a definir qué puede hacer el sindicato, si hay acuerdo lógicamente se va a analizar el acuerdo y si no se va a plantear alguna protesta, alguna medida que el gremio no pretende pero en estas condiciones no tenés otro camino. Te sacan alguna conquista que tenemos dentro del acuerdo de hace un par de años y ahí se levantan y se van”, dijo por los banqueros.

Enfatizó Ruiz Moreno que en este panorama de puja salarial, “la rentabilidad de las entidades bancarias es altísima, estas discutiendo con cámaras donde hay bancos como el Banco Nación que lo maneja el presidente de la Nación o algún ministro, tenés que discutir con el Gobierno nacional, la banca extranjera responde al Gobierno nacional y ahora también la banca privada nacional está sometida a lo que plantea el Gobierno nación al, estamos discutiendo con el gobierno directamente, nosotros tenemos empresas privadas pero la discusión se da con el Gobierno”.