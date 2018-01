Correntino sufrió intento de secuestro seguido de robo en Foz de Iguazú

RELACIONADAS Diputado contó el mal momento vivido cuando intentaron asaltarlo mientras viajaba a Brasil

Lo que iban a ser unas vacaciones soñadas se convirtieron en un infierno. El relato del correntino José Machi parece una película de terror pero en realidad le sucedió todo el pasado 10 de enero. “Teníamos programado un vuelo a Rio de Janeiro el 10 de enero, por lo que ya viajamos el 9. Llegamos a las 10 a Foz de Iguazú con mi pareja, mi hija menor, mi primo, su mujer y sus dos hijos” expresó.

“Hicimos una recorrida, fuimos al shopping y a la noche fuimos a comer al centro y mi pareja se baja a ver si había lugar, mientras yo estacionaba, y me quedé con las nenas en la camioneta. Me bajo y me encuentro que viene un hombre con un arma y me amenaza de que suba a la camioneta y del otro lado sube otra persona” contó al diario Época.

El que lo amenazaba subió en el asiento del acompañante y después subió un tercero en el asiento del conductor. Le pidieron dinero, celulares, relojes y amenazaban a las nenas. Le preguntaban si el vehículo tenía seguro, en eso se dio cuenta que querían la camioneta pero los llevaban lejos.

“En medio de todo este caos recibían llamadas, mientras que a nuestros teléfonos los rompieron y los tiraron. Me robaron mucho dinero que tenía para las vacacione y hablaba uno por teléfono y le decía que nos lleven al Paraguay” detalló.

Luego de 45 minutos los bajan en una zona de los suburbios de Foz de Iguazú, oscura, y les dijeron que se vayan. “En ese momento lo único que atiné a hacer es agarrar a las nenas y nos fuimos. Fue una crisis de gritos, de pedir socorro, increíble, si no estaban las nenas se desasían fácil de mí” mantuvo.

Caminaron hasta una avenida donde encontraron un bar cercano, llamaron a la Policía y luego se enteraron que abandonaron la camioneta porque en la velocidad de la huída se cayeron a una alcantarilla y la rueda delantera quedó abierta.

“Al día siguiente fui con el seguro en mano, retiré la camioneta y me volví a Corrientes. Mi nena está bien, mi primo siguió y se fue a Río con su familia”, cerró la víctima del robo.