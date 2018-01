El Ministro de Industria presentará una denuncia penal por falsas acusaciones en su contra

El ministro de Industria de Misiones, Luis Lichowski, intimó al empresario Enzo Giraudo a que se rectifique luego de sus declaraciones en donde lo acusó de actos de corrupción durante su gestión al frente de la Secretaría de Promoción del Desarrollo de la Municipalidad de Posadas. El empresario realizó declaraciones públicas acusándolo de “pedir dádivas” para la instalación en el Parque Industrial, de una empresa de capitales italianos en 2014.

Lichowski negó categóricamente las declaraciones del empresario en cuestión, y en particular que se haya solicitado algún tipo de dádivas, “ni a Giraudo, ni a la empresa que él representaba, Saceimpianti de Italia, Saceimpianti Argentina, ni a ninguna empresa o persona”. Agregando que Giraudo deberá responder ante la justicia por “agraviantes imputaciones consistentes en adjudicaciones de hechos que afectan a mi persona y pueden afectar las instituciones y organizaciones en la que me desempeño o me hubiera desempeñado”.

Según se constató, Saceimpianti fue una empresa Italiana que solicitó instalarse en el Parque Industrial Posadas en 2013, logrando una factibilidad avalada por la Resolución del Directorio Nro. 003/2013 que le otorgó un predio con una superficie total de 16.000 metros cuadrado. Lo cierto es que dicha firma nunca llegó a ocupar el predio concedido, alegando problemas internos que luego derivaron en la separación de los socios y el cese de actividades en Argentina.

Giraudo sostuvo que “Lichowski fue premiado por no llevar empresas al Parque Industrial”. Pero desde el Ministerio de Industria aseguraron que en el predio de Nemesio Parma están en funcionamiento o con instalaciones listas a inaugurar y comenzar a producir, las empresas Plastimi SRL, Duomo SRL, Reisender Electrónic S.A., LUG S.A., Mielitas, Cooperativa El Alfarero, Proodos SRL, Misiones Open Sky SRL, Carpitería La Esquina, dedicadas a la producción de bolsas plásticas, helados y golosinas, muebles y aberturas, luminarias leds, motocicletas eléctricas. A eso se suma que otras organizaciones avanzan con sus trámites de radicación: la fábrica de viviendas impulsada por APICOFOM, una fábrica de alimentos al vacío, una de elementos para construcción y otra de equipamientos para salud, entre otras. Están además en construcción los edificios para los nuevos laboratorios de Industria, para el Astillero Escuela, y el Polo Ladrillero Posadas.