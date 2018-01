Lindemann: “Los municipios sufren un deterioro económico permanente”

RELACIONADAS El gobernador Passalacqua designó a Mario Lindemann como nuevo subsecretario de Asuntos Municipales

El nuevo subsecretario de Asuntos Municipales de Misiones, Mario Lindemann, aseguró que en la mayoría de las comunas de la provincia hay problemas económicos y destacó que con la ayuda del gobierno provincial, se puede seguir trabajando.

“En la mayoría de los municipios no vivimos la mejor de las situaciones económicas, hay muchos problemas económicos principalmente el gasto. Posadas tiene una problemática diferente que también la sufre, en el interior son los caminos vecinales y el gasto se hace para arreglar y el combustible es lo que trae aparejado una situación no controlable en cuanto a la situación económica. La economía no viene bien y entonces lo municipios tienden a recaudar menos y sufre un deterioro económico permanente”, reconoció el flamante funcionario, que fue designado por el gobernador Hugo Passalacqua la semana pasada.

El flamante nuevo funcionario pidió a los intendentes especial atención a la recaudación para prevenir sorpresas financieras. Además se refirió a los contribuyentes y los invitó a cumplir con el pago de las tasas. “Los intendentes deben ser eficientes en la recaudación, es simple, buscar recaudar para brindar mayores y mejores servicios”, agregó.

Lindemann reemplaza en el cargo a Orlado Revinski, quien asumió como diputado provincial el 10 de diciembre último. Además fue durante cinco mandatos consecutivos intendente de la localidad de 25 de Mayo, lo que sin dudas le agrega un plus adicional para ser el nexo entre los alcaldes y la administración central del gobierno. “Conozco a la mayoría de los intendentes, excepto cuatro o cinco que son de las últimas elecciones, la mayoría viene de otras gestiones”, indicó.

Acerca de los fondos que las comunas resignarían por el Consenso Fiscal, Lindemann señaló que deberán aguardar a fin de mes para poder comparar los recursos y saber hasta qué punto perderían. Además recordó que el Fondo de la Soja ya sufrió recortes y que desde Nación irá cayendo. “Para los municipios fue muy beneficioso, permitió la compra de maquinaria que antes no se podía hacer, algunas obras muy necesarias”, reveló. En ese sentido recordó que la Cámara de Representantes aprobó una ley mediante la cual los municipios serán recompensados ante la pérdida de fondos. “Hoy como está la situación no hay plata que alcance, por eso hablo mucho de tener una gestión y un diseño en cuanto a la recaudación para que los intendentes tengan un diseño para poder recaudar con la tasa”, insistió.

Lindemann señaló además que la obra pública se redujo considerablemente en los municipios y reconoció que durante el anterior gobierno nacional, habías trabajos. “Quedó reducido, y bastante. Sabemos perfectamente la situación, hay que amañarse y no endeudarse. La inflación que viene azotando, hoy no conviene hacer cuentas sin saber hasta dónde se puede llegar”, indicó.

Para cerrar, el funcionario provincial destacó que los intendentes reciben ayuda de gobierno provincial, que asiste e inyecta dinero en las economías, por ejemplo, cuando adelanta el pago del Incentivo Docente con fondos propios o los fondos para el sector tabacalero. “En muchas ocasiones el gobierno ha salido a hacer frente a problemáticas que en realidad son compromisos del gobierno nacional, eso es lo que tiene la administración del gobernador Hugo Passalacqua”, concluyó.