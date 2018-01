Conflicto municipal: Florentín denunció que fue agredido por los trabajadores del SOEMP

El secretario de Gobierno de la municipalidad de Posadas, Fabián Florentín, denunció en la Policía que finalizada la reunión que mantuvieron con dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas (SOEMP) en la que no se alcanzó ningún acuerdo por los empleados contratados, fueron agredidos verbal y físicamente por unos 800 a 1.000 trabajadores que desde las 18, hora en la que comenzó el encuentro, coparon las cercanías del edificio del Multicultural ubicado en el cuarto tramo de la Costanera.

Florentín estuvo acompañado por el secretario de Finanzas, Diego Pomar y el director de la Unidad de Coordinación y Control de Gestión, Santiago “Pinky” Enríquez y en su denuncia ante la Dirección General de Seguridad brindó los pormenores de lo que sufrieron. Además de los golpes y amenazas, aseguró que le arrojaron un petardo dentro de su auto que dejó aturdido a su chofer. “Nos vimos increpados con insultos y amenazas, persecución y agresiones físicas por un nutrido grupo de personas que se encontraban fuera del edificio municipal (quienes en el lapso que duró la reunión gritaban, tocaban batucadas, insultaban a los integrantes) cuyo número desconozco, lo que pude observar superaban las 800 a mil personas aproximadamente, persiguiéndonos unas 50 aproximadamente quienes nos arrojaban objetos contundentes como piedras, ramas, botellas y vino (el cual derramaron en mi camisa) como así agresiones físicas sientiendolas en la cabeza y en los brazos no pudiendo determinar el tipo de las mismas; en esa persecución el oficial que estaba custodiando me indica que salgamos corriendo, que me suba a mi vehículo y conduzca, en ese momento llamo y quiero ver dónde se encontraba mi chofer JOSÉ LUIS SNIJOWSKI notado que el mismo estaba siendo agredido físicamente y corriendo detrás de mí”.

La denuncia fue firmada por el comisario general subdirector General de Seguridad, Lorenzo Gabriel Viera.