Quiso fotografiar un paisaje pero al ampliar la imagen notó algo curioso

Un turista británico sacó una foto perfecta de manera accidental. Era víspera de Año Nuevo, cuando Gavin Best inmortalizó un bello paisaje de Belfast, pero sin quererlo registró algo más.

Según informa el rotativo Mirror, cuando vio las imágenes en su teléfono, no notó nada raro. Pero al verlas en su computadora amplió una de ellas y de dio cuenta que había captado el momento exacto en que alguien dio un salto, al parecer, posando para otra foto.

Took this photo a few days ago. Just spotted something in the distance and zoomed in. How’s that for coincidental timing? pic.twitter.com/tvaIePCErz

— Gav (@bestgav) 7 de enero de 2018